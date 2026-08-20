부산 서구, 천마·비스타어린이집 위탁운영자 선정…"안전한 보육환경 조성"

AI 핵심 요약beta
- 부산 서구가 20일 천마·비스타어린이집 위탁계약을 체결했다.
- 서구는 공개모집과 재위탁 심사로 운영자 2곳을 선정했다.
- 서구는 5년간 관리·감독하며 보육 안정성을 높이기로 했다.
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[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 부산 서구의 아이들이 다니는 동네 어린이집이 '주인 있는 돌봄 공간'으로 다시 태어난다.
서구는 전날 공개모집을 통해 선정된 천마어린이집과 재위탁 심사를 통과한 비스타어린이집 등 2곳과 국공립어린이집 위탁계약을 체결했다고 20일 밝혔다.
이번 위탁운영자 선정은 서구 보육정책위원회 심의를 통해 진행됐다. 서구는 위탁 신청 기관을 대상으로 전문성과 책임성을 중심으로 심사했으며 선정된 운영자가 앞으로 5년간 각 어린이집의 운영과 시설 관리 업무를 담당하도록 했다.
천마어린이집과 비스타어린이집에는 이날 위탁계약서와 함께 위탁증서가 전달됐다. 서구는 위탁 기간 동안 어린이집 운영 전반에 대한 관리·감독을 이어가며 보육서비스의 안정적 제공을 지원할 계획이다.
공한수 서구청장은 "아이들에게 질 높은 보육서비스와 부모가 믿고 아이를 맡길 수 있는 보육 환경을 조성해 달라"고 당부했다.
서구는 이번 위탁운영자 선정으로 지역 내 영유아 보육시설 운영의 연속성을 확보하고 공적 관리 체계를 통해 보육의 책임성을 높인다는 방침이다.
news2349@newspim.com