강기윤 창원시장 "NC다이노스, 창원 연고지 잔류 확정 환영"

AI 핵심 요약beta
- NC다이노스가 20일 창원 연고지 유지를 결정했다.
- 강기윤 창원시장은 이를 환영하며 약속 이행을 밝혔다.
- 창원시는 시설 개선과 관람 환경 정비를 이어가기로 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
시, 인프라 개선 성과 바탕 협의 예정
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 프로야구 NC 다이노스가 연고지 이전을 접고 창원에 남기로 한 가운데 경남 창원시가 환영의 뜻을 밝혔다.
강기윤 창원시장은 20일 NC 다이노스가 창원 연고지 유지를 최종 결정한 데 대해 "100만 창원시민과 함께 진심으로 환영한다"고 말했다.
강 시장은 이날 낸 입장문을 통해 "이미 진행 중인 과제들과 함께 남은 과제들에 대해서도 필요한 법적·행정적 절차를 차질 없이 밟아 성실히 이행해 나갈 것"이라며 "구단 및 팬들과의 약속을 책임감 있게 지켜나가겠다"고 강조했다.
또 "NC구단과의 긴밀한 소통을 바탕으로 팬 중심의 관람 환경을 차질 없이 조성하겠다"면서 "지역과 구단이 함께 도약하는 상생의 결실을 만들어 내겠다"고 약속했다.
시 관계자는 "이번 결정이 지난해 5월 NC가 연고지 이전 가능성을 언급한 지 약 1년 3개월 만에 나온 결과"라고 설명했다.
언론보도에 따르면 NC다이노스는 창원시와의 인프라 개선 성과와 행정 협의를 토대로 구단 연고지를 창원에 계속 유지하기로 결정했다. 창원시와 진행해온 경기장 주변 정비, 관람 환경 개선 등 협의 결과를 반영해 연고지 유지 방침을 굳힌 것으로 알려졌다.
구단은 최근 연고지 이슈로 팬들에게 심려를 끼친 데 대해 사과하고 훈련 시설 확충과 주차장 개선 등 남은 과제에 대한 창원시의 지속적인 이행을 요청했다. 그간 논의돼 온 훈련 인프라 보강과 교통·주차 환경 개선 과제가 여전히 남아 있다는 점을 분명히 했다.
NC는 지난해 3월 홈구장 창원NC파크에서 인명사고가 발생한 뒤 사고 처리 과정에서 창원시, 시설관리공단과 갈등을 빚어왔다. 이후 연고지 이전 가능성을 검토한다고 밝히며 창원시와 협의를 이어왔다.
시는 올해 1월 1일부로 창원시설관리공단을 통해 창원NC파크와 마산야구장의 시설 관리를 전담하도록 조치했다. 시의회도 최근 야구장 시설 관리 위탁계약 변경 동의안을 통과시켰다.
news2349@newspim.com