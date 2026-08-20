한중 로봇기업, 북경 '2026 WRC'서 피지컬 AI 협력 모색

KIC중국 '한중 로봇 혁신 협력 포럼' 개최

한국 혁신기업 12개사 참여, 중과 협력 모색

피지컬 AI 협력으로 글로벌 시장 공동 개척

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 한국과 중국의 로봇·인공지능(AI) 기업들이 중국 최대 로봇 산업 행사인 세계로봇(WRC)에서 만나 피지컬 AI 분야의 기술 교류와 시장 협력 방안을 논의했다.

글로벌혁신센터(KIC중국)와 대한무역투자진흥공사(KOTRA)는 20일 베이징 이좡에서 열린 '2026 WRC' 현장에서 'K-Demo Day: 한중 로봇 혁신 협력 포럼'을 공동 개최했다. 행사에는 한국 피지컬 AI 혁신기업 12개사를 비롯해 양국 정부·산업계·연구기관·투자기관 관계자 등 200여 명이 참석했다.

주중 한국대사관 김진동 경제공사는 "한국은 세계 최고 수준의 로봇 밀도와 정밀제어, 핵심 부품 등 탄탄한 산업 기반을 보유하고 있다"며 "양국의 공통된 제조업 기반과 상호보완적 강점을 활용해 피지컬 AI 시대의 발전 방향을 함께 제시할 수 있을 것"이라고 말했다.

시닝 세계로봇협력기구(WRCO) 이사는 양국이 각자의 기술력과 산업 기반을 바탕으로 로봇 분야에서 높은 협력 잠재력을 갖고 있다며 기업과 기관 간 실질적인 교류와 협력 확대를 기대했다. 장상해 KOTRA 중국지역본부장도 한중 기업 간 우호적 협력과 상생을 강조하며 전시·발표회·상담회 등을 통한 실질적인 비즈니스 성과 창출을 기대한다고 밝혔다.

정수진 정보통신산업진흥원(NIPA) 지역AX본부장은 피지컬 AI가 차세대 AI 패러다임으로 부상하고 있다며 기술 주권 확보와 글로벌 시장 선도를 위한 국가 차원의 추진 전략을 소개했다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= '2026 WRC' 현장에서 20일 KIC중국과 KOTRA가 주관한 '한중 로봇 혁신 협력 포럼' 참가자들이 기념 촬영을 하고 있다. 2026.08.20 chk@newspim.com

김종문 KIC중국 센터장은 글로벌 피지컬 AI 시장이 2030년 2026년 대비 5배 이상 성장하고, 중국이 전체 시장의 40~45%를 차지할 것으로 전망했다. 그는 "중국은 거대한 시장과 견고한 공급망을, 한국은 높은 신뢰성과 정밀 제조 및 핵심 부품 기술력을 보유하고 있다"며 양국 강점을 결합해 한국 기업의 중국 진출과 글로벌 경쟁력 확보를 지원하겠다고 밝혔다.

장위펑 우제동력(Boundless Dynamics) CEO는 디지털 AI에서 실제 세계의 임무를 수행하는 피지컬 AI로 산업 패러다임이 빠르게 전환되고 있다며 중국의 로봇 부품 공급망·제품화 역량과 한국의 제조업 인프라·글로벌 브랜드 신뢰도를 결합하면 양국이 글로벌 산업 표준을 공동 주도할 수 있다고 강조했다.

포럼에서는 초정밀 감속기, 구동용 반도체, 로봇 핸드, 라이다 센서, 제어 소프트웨어 등 핵심 기술이 소개됐으며, 참가 기업들은 중국 및 글로벌 시장 진출 전략도 공유했다. 참가자들은 또 중국의 주요 피지컬 AI·자율주행·로봇 기업과 산업단지를 찾아 현지 산업 생태계를 살펴봤다.

KIC중국(센터장 김종문) 측은 이날 'K-Demo Day: 한중 로봇 혁신 협력 포럼' 행사가 한국의 로봇 기술과 중국의 거대한 시장및 양산 생태계를 연결해 함께 상용화를 촉진하고 글로벌 투자 유치로 이어지는 협력의 기초를 다졌다는 데 의미가 있다고 밝혔다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com