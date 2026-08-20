【韩股收盘】 韩股大幅反弹 KOSPI指数上涨5.89%重返6800点

纽斯频通讯社首尔8月20日电 韩国综合股价指数（KOSPI）20日在外资大规模净买入以及三星电子、SK海力士等半导体股上涨的带动下大幅反弹，重返6800点上方。当天开盘后涨势强劲，KOSPI触发程序化买入暂停机制，科斯达克（KOSDAQ）指数也上涨近2%。

图为首尔市中区韩亚银行交易大厅。【图片=纽斯频通讯社】

据韩国交易所消息，KOSPI当天较前一交易日上涨381.41点，涨幅5.89%，收于6852.58点。外资净买入2.2991万亿韩元，个人投资者和机构投资者分别净卖出2.6546万亿韩元和6618亿韩元。

KOSPI市值较大的多数股票上涨。其中，三星电子上涨9.49%，SK海力士上涨12.73%，三星电子优先股上涨10.07%，SK Square上涨11.85%，三星电机上涨0.65%，现代汽车上涨0.85%，LG新能源上涨0.14%，三星生物制剂上涨1.94%，三星物产上涨7.78%。韩华航空航天下跌0.85%。

韩国交易所当天上午9时57分10秒在有价证券市场启动程序化买入暂停机制。

大信证券认为，尽管外资持续净买入，但机构资金流出使指数涨幅有所收窄。半导体板块表现突出，SK海力士公布股东回报方案后，市场低价买入资金流入，三星电子股价也同步走强；SK Square、三星物产等持股价值型股票同样上涨。

科斯达克指数当天上涨16.43点，涨幅1.99%，收于840.89点。机构净买入1192亿韩元，个人投资者和外资分别净卖出76亿韩元和1234亿韩元。

当天首尔外汇市场美元兑韩元汇率较前一交易日收盘价下跌5.1韩元，以1392.6韩元结束日间交易。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社