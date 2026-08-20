오세훈, 공습 대비 민방위 훈련 연계 안보체험전 참관

AI 핵심 요약beta
- 오세훈 서울시장이 20일 공습 대비 민방위훈련에 참여했다.
- 이후 서울시청에서 을지연습 시민참여 안보체험전을 참관했다.
- 시민들은 안보 장비와 체험으로 비상 행동요령을 점검했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 오세훈 서울시장은 20일 오후 2시 서울시청에서 공습 대비 민방위훈련에 참여한 뒤, 서울갤러리와 본관 1층에서 열린 '2026년 을지연습 시민참여 안보체험전'을 참관했다.
오 시장은 오후 2시 공습경보가 발령되자 시청 내 비상계단을 이용해 대피 장소인 서울갤러리로 이동했다. 이어 서울갤러리와 본관 1층에서 시민들과 함께 각종 안보 장비와 체험 프로그램을 살펴보며 비상 상황에 대비한 행동요령을 점검했다.
시민참여 안보체험전은 이날 오전 10시부터 오후 5시까지 서울시청 지하 1층 서울갤러리와 본관 1층에서 열리고 있다. 수도방위사령부와 정보사령부, 국군화생방방호사령부, 서울소방재난본부, 드론 관련 방산업체 등이 참여해 현대전의 양상과 도심 속 다양한 안보 위협을 시민들이 쉽고 생생하게 이해할 수 있도록 마련됐다.
kh99@newspim.com