韩防长：朝鲜核武器估计约80至120枚

纽斯频通讯社首尔8月20日电 韩国国防部长安圭伯20日在国会表示，朝鲜拥有的核武器数量约"80至120枚"，但无法掌握准确数字。他重申韩国政府不会正式承认朝鲜为拥核国家，并强调政府的半岛无核化政策没有改变。

资料图：韩国国防部长官安圭伯。【图片=纽斯频通讯社】

国会国防委员会当天举行全体会议。针对美国总统特朗普日前提及朝鲜拥有57枚核武器，最大在野党国民力量党议员成一钟询问韩国政府对朝鲜核武器数量的评估。安圭伯说，估计为80至120枚，但"准确数字有限"。

对于特朗普所称的57枚核武器，安圭伯表示："数字似乎有所不同。"当被问及这一说法是否意味着美国事实上承认朝鲜为拥核国家时，他表示，韩国"不能正式承认"。

针对韩国政府具体提及朝鲜核武器数量是否本身意味着承认朝鲜拥有核武器，安圭伯表示，作为韩国国防部长，对此发表评论"并不合适"。面对议员进一步追问，他表示，应将相关判断理解为韩国为应对朝鲜核能力而"做好万全准备的战略姿态"，而非承认朝鲜的拥核国家地位。

安圭伯同时表示，政府的半岛无核化政策"没有变化"。对于韩国是否可能发展自主核武器，他明确表示："我们不能开发核武器。"他还表示，韩国"不应接受美国部署战术核武器"，将继续坚持确保获得美国"核保护伞"政策。

在战时作战指挥权移交方面，安圭伯表示，韩国计划在今年完成未来联合司令部完全作战能力（FOC）验证等工作，并据此完成战时作战指挥权移交路线图。

韩国国防部还报告了核动力潜艇建造推进计划。安圭伯表示，韩方将与美国就核燃料转移进行协商并推动相关协议签署，同时推进特别法制定和核安全监管基础建设。

此外，韩国国防部当天还报告了在大田紫云台建设国军士官学校的方案。该方案拟整合陆军、海军和空军士官学校。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社