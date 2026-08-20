경기도, 공습대비 민방위 훈련 실시..."실전 대응역량 강화"

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 20일 오후 2시 공습대비 훈련을 했다
- 도내 31개 시군과 공공기관이 대피훈련에 참여했다
- 긴급차량 길 터주기와 대피요령 교육도 진행했다
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추미애 지사 직접 지하 대피소 이동...31개 시·군 전역서 비상행동요령 숙달
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 20일 오후 2시부터 20분간 도내 전역에서 '2026년 공습대비 민방위 훈련'을 성공적으로 실시했다고 밝혔다.
도에 따르면 이번 훈련은 2026년 을지연습과 연계해 공습 등 비상상황 발생 시 도민이 신속하고 안전하게 대피할 수 있는 실제 행동요령을 익히고 관계기관의 현장 대응체계를 점검하기 위해 마련됐다.
훈련은 공습경보 발령에 따른 주민대피를 필두로 긴급차량 길 터주기 민방위대원 임무수행 등 비상시 필수적인 실제 행동 중심으로 진행됐다.
경기도청에서는 공습경보 발령 직후 추미애 경기도지사와 전 직원들이 실제 상황을 가정해 지하 2층 대피공간으로 신속하게 이동하며 훈련에 적극 동참했다.
이와 동시에 도내 31개 시·군 행정기관과 공공기관에서도 일제히 대피훈련이 이루어졌다.
대형마트와 백화점 등 주요 다중이용시설에서는 시·군별 1개소씩 관할 시장·군수가 직접 참관한 가운데 시범훈련이 펼쳐졌다. 현장에서는 주민들이 지정된 대피장소로 이동해 비상방송을 청취하고 비상시 국민행동요령을 교육받으며 대피 절차와 안전관리체계를 꼼꼼히 점검했다.
경기도 소방재난본부가 주관한 '긴급차량 길 터주기 훈련'은 도내 31개 시·군 36개 주요 도로 구간에서 실시됐다. 소방차와 구급차 등 긴급차량이 실제 도로를 운행하며 운전자들에게 양보운전과 길 터주기 요령을 안내했으며 경기경찰청이 교통통제를 지원해 유관기관 간 긴밀한 협업체계를 과시했다.
이 밖에도 도내 31개 시·군 2799개 대피소에 민방위대장·대원 6056명과 자원봉사자 893명이 배치돼 주민 대피 유도와 이동 통제 임무를 완수했다. 훈련 종료 후에는 응급처치 및 화생방 상황 대비 행동요령 교육이 이어져 비상시 주민 보호 역량을 한층 높였다.
경기도는 사전에 포스터, 리플릿, SNS, 방송 등을 통해 훈련 일시와 대피요령을 널리 알렸으며 외국인 주민과 관광객을 위한 다국어 안내자료도 함께 배포해 도민 모두가 참여할 수 있도록 했다.
조광근 경기도 비상기획담당관은 "민방위훈련은 실제 비상상황에서 도민 한 사람 한 사람이 자신의 안전을 지킬 수 있도록 평소 대피방법을 익히는 데 의미가 있다"며 "앞으로도 도민이 체감할 수 있는 실질적인 훈련을 통해 비상상황에서도 신속하고 안전하게 대응할 수 있는 역량을 지속적으로 높여 나가겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com