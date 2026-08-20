한상준 영진위원장, 중예산 제작지원작 '감옥의 맛' 촬영 현장 찾아

AI 핵심 요약beta
- 한상준 영진위원장은 19일 장흥 빠삐용Zip을 찾아 간담회 했다
- 영진위는 중예산 영화지원작 감옥의 맛 제작현장을 둘러봤다
- 올해 16편에 198억6천만원 지원, 9월 추경작도 선정한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 영화진흥위원회 한상준 위원장은 19일 '2025년 중예산 한국영화 제작지원 사업' 선정작인 영화 '감옥의 맛'(제작사: 주피터필름(주))의 촬영 장소인 전남 장흥 '빠삐용Zip(옛 장흥교도소)'을 찾아 제작진 및 출연진과 현장 간담회를 가졌다.
중예산 한국영화 제작지원 사업은 코로나19 이후 지속되는 투자 위축으로 어려움을 겪고 있는 한국영화 생태계를 복원하고, 참신한 기획력을 갖춘 프로젝트의 신규 제작을 촉진해 민간 투자를 유도하고자 2025년부터 시행된 영진위의 지원 사업이다. 영화 '감옥의 맛'은 중예산 한국영화 제작지원 사업의 2025년도 선정작으로, 스타 셰프와 수감자들이 교도소 주방에서 펼치는 유쾌한 미식 코미디를 그린다.
이번 현장 방문은 한국영화 산업의 중추 역할을 하는 중예산 영화 제작 현장을 직접 살펴보고 현장의 애로사항을 청취해 실효성 있는 제작 지원책을 지속하기 위해 마련됐다. 앞서 영진위는 '여섯명의 거짓말쟁이 대학생'(커버넌트픽처스(주)), '나의 첫 번째 졸업식'((주)이디오플랜), '파문'(스타플래티넘 유한회사), '정원사들'((주)하이브미디어코프) 등 중예산 제작지원작의 촬영 현장을 방문해 제작진과 소통한 바 있다.
이날 한상준 위원장은 촬영 현장을 둘러본 뒤 김구정 감독을 비롯해 주연 배우인 이선빈, 박지환, 배현성, 박영규, 조복래, 조동인 배우, 그리고 현장 스태프들과의 간담회를 통해 제작 과정에서의 노고를 격려하고 감사의 뜻을 전했다.
한상준 위원장은 "한국영화가 침체기를 극복하고 다시 도약하기 위해서는 허리를 든든하게 받쳐주는 중예산 영화의 활성화가 무엇보다 중요하다"며 "'감옥의 맛'과 같이 독창적인 시도와 작품성을 갖춘 영화들이 안정적인 환경에서 완성될 수 있도록 다각적 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.
한편, 영진위는 올해 4월 총 16편의 중예산 한국영화 제작지원작을 선정하고 198억 6천만 원 규모의 순제작비 지원을 확정한 바 있다. 이에 더해 260억 원 규모의 추가경정예산(추경) 지원 대상 작품을 9월 중 추가로 선정‧발표해 한국영화 재부흥을 위한 적극적인 지원 행보를 이어갈 예정이다.
jyyang@newspim.com