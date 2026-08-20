박완수 경남지사 "거제·통영 수해지역 고향사랑기부 동참해 달라"

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거제·통영 각각 5억 목표 모금

피해 주민 생활 안정·지역 복구

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = "거제·통영 호우피해 회복에 여러분의 정성이 필요합니다."

박완수 경남지사가 최근 집중호우로 피해를 입은 거제·통영 지역의 일상 회복을 위해 도민과 출향인을 상대로 고향사랑기부 참여를 공식 요청했다.

박완수 경남지사를 비롯한 도 간부공무원들이 20일 도청에서 거제시와 통영시가 진행 중인 고향사랑기부제 수해복구 긴급 지정기부에 직접 참여하며 피해지역의 일상 회복에 힘을 보태고 있다.[사진=경남도] 2026.08.20

박 지사는 20일 오전 도청 정례회의에서 "갑작스러운 집중호우로 삶의 터전과 생업에 피해를 입은 거제와 통영 주민들께 깊은 위로의 말씀을 전한다"며 "지금은 피해 주민들이 다시 일어설 수 있도록 우리 모두가 마음을 모아야 할 때"라고 말했다.

그는 "한 분 한 분의 작은 정성이 모이면 피해 주민들에게 큰 힘이 될 수 있다"며 "거제와 통영이 하루빨리 일상을 되찾을 수 있도록 도민과 출향인 여러분께서 고향사랑기부에 적극 동참해 주시길 바란다"고 당부했다.

이어 "경남도도 피해 지역의 신속한 복구와 주민 생활 안정을 위해 필요한 지원에 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

이날 박 지사와 도 간부공무원들은 거제시와 통영시가 진행 중인 고향사랑기부제 수해복구 긴급 지정기부에 직접 참여했다. 도는 박 지사와 간부들의 참여가 공직사회를 비롯한 도민, 출향인, 기업·단체 등으로 기부 분위기를 확산시키는 계기가 될 것으로 보고 있다.

이번 긴급 지정기부는 집중호우로 피해를 입은 주민들에게 위로와 응원의 뜻을 전하고 피해 지역의 신속한 복구 재원을 확보하기 위해 마련됐다. 모금 목표액은 거제시와 통영시 각각 5억 원이며 통영시는 9월 30일까지, 거제시는 10월 31일까지 모금을 진행한다.

조성된 기금은 피해 주민의 생활 안정과 피해지역 복구 등 일상 회복을 위한 사업에 사용된다. 도는 기부금이 단순 일회성 지원에 그치지 않고 주거·생계 지원과 기반시설 정비 등 실질적인 복구에 투입되도록 관련 시·군과 협조해 나간다는 방침이다.

고향사랑기부 참여는 고향사랑e음 홈페이지를 통한 온라인 기부와 전국 농협 창구 방문 등 두 가지 방식으로 가능하다. 기부자는 관련 규정에 따른 세액공제 혜택을 받을 수 있으며 기부금의 30% 범위에서 지역 특산물 등 답례품도 제공받는다.

도는 거제와 통영의 긴급 지정기부가 마무리될 때까지 도민과 출향인에게 기부 제도와 모금 현황을 지속 안내하고 피해 지역 주민들의 일상 회복을 위해 추가 지원 방안도 검토할 계획이다.

news2349@newspim.com