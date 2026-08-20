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'돈 되는 국유지' 만든다지만...성수동 청년주택 400→260호 축소

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AI 핵심 요약

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  • 정부가 20일 국유재산 개발을 소유·보존에서 수익 창출로 바꿨다
  • 성수동 기마대 부지 청년주택은 400호서 260호로 줄었다
  • 정부는 개발수익을 공공주택 등 정책사업에 재투자한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

'2027년도 국유재산종합계획' 심의
1403조원 자산 활용 확대
기마대 부지 민간 장기대부
업무·근린생활시설 복합개발
정부 "400호는 가안"

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 정부가 1403조원에 달하는 국유재산의 관리 방향을 소유·보존에서 개발·수익 창출로 전환한다. 국유지 소유권은 유지하면서 민간 자금과 아이디어를 끌어들여 개발하고, 발생한 수익을 공공주택 등 정책사업에 재투자하는 방식이다.

첫 시험대는 서울 성수동 옛 서울경찰청 기마대 부지다. 민간 장기대부 방식으로 개발하는 과정에서 청년주택 공급 규모가 당초 구상한 400호에서 260호로 140호 줄었다. 민간 사업성을 확보하기 위해 업무시설과 근린생활시설을 함께 넣기로 하면서다. 국유재산의 수익성과 공공성을 어떻게 조율할지가 정책의 성패를 가를 전망이다.

20일 재정경제부는 구윤철 부총리 겸 재경부 장관 주재로 제29차 국유재산정책심의위원회를 열고 이 같은 내용의 '2027년도 국유재산종합계획'을 심의·의결했다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 20일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 비상경제본부 회의 겸 경제관계장관회의 겸 민생물가 특별관리 관계장관 TF를 주재하며 모두발언을 하고 있다. 2026.08.20 gdlee@newspim.com

정부는 2025년 말 기준 1403조원인 국유재산의 가치와 활용도를 높여 국부를 창출하고 그 성과를 국민에게 돌려준다는 목표를 제시했다. 이를 위해 국유재산 개발 방식을 기금개발 중심에서 위탁·신탁·민간참여·장기대부 방식 등으로 확대한다.

◆ 청년주택 140호 줄이고 업무·근린생활시설 추가

옛 서울경찰청 기마대 부지는 정부가 민간 장기대부 방식의 대표 사업으로 제시한 곳이다. 토지는 국가 소유로 남겨두되 민간이 자금을 투입해 건물을 개발하고 운영하는 구조다. 정부는 민간으로부터 토지 대부료를 받는다.

정부는 앞서 기마대 부지에 청년주택 400호를 공급하는 구상을 제시했다. 그러나 사업계획을 구체화하는 과정에서 공급 규모를 260호로 조정했다. 전체 청년주택의 35%에 해당하는 140호가 줄어든 것이다.

대신 청년주택 외에 업무시설과 근린생활시설 등을 함께 조성한다. 민간이 투자비를 회수할 수 있도록 일정 수준의 수익성을 확보하면서 청년주택도 유지하겠다는 취지다.

재경부 관계자는 "민간과 함께 개발하다 보니 어느 정도 수익성을 담보해야 한다"며 "청년주택이라는 공공성 부분을 유지하면서 수익을 낼 수 있는 시설까지 함께 가져가는 방향으로 사업계획을 마련하고 있다"고 설명했다.

[AI일러스트=오종원 기자]

이어 "400호는 확정된 물량이 아니라 가안이었다"며 "사업계획을 구체화하는 과정에서 충분히 변동될 수 있는 부분"이라고 말했다.

다만 민간의 수익률을 제한하거나 개발 이익을 공공에 환수하는 구체적인 기준은 아직 마련되지 않았다. 재경부는 사업계획 협의 과정에서 공익성이 지나치게 훼손되지 않도록 조율한다는 방침이다.

국유지의 소유권을 민간에 넘기지 않는다는 점에서는 매각보다 공공성을 보완할 수 있지만, 민간 수익을 확보하는 과정에서 주택 등 공공시설이 축소될 수 있다는 우려가 나오는 대목이다.

◆ 국유지 장기대부 확대…개발수익은 정책사업 재투자

정부는 오는 11월까지 국유재산 개발 방식별 원칙과 절차를 담은 통합 개발지침을 마련한다. 현재 개발 실적이 없는 신탁개발과 민간참여개발도 활용할 수 있도록 제도적 기반을 정비할 계획이다.

30년이 지난 지역 노후 청사와 관사 약 200곳도 2027년부터 개발한다. 국유재산관리기금으로 청사를 새로 짓는 기존 방식에 더해 정부 보유 지분 등을 한국자산관리공사(캠코)에 현물 출자하고 캠코가 자금을 조달해 개발하는 방식도 활용한다.

단순히 청사만 다시 짓는 데 그치지 않고 용적률을 높여 생활 사회간접자본(SOC), 주거·상업시설 등 지역에 필요한 시설을 함께 조성한다. 정부는 개발로 확보한 수익을 공공주택 공급 등 국민 체감형 정책사업에 재투자한다는 구상이다.

해외에서는 뉴욕과 하노이, 멕시코시티, 런던 등 14개 지역에 공공청사를 복합 개발한다. 대사관과 문화원, 공공기관 등을 한곳에 모아 해외 임차료 지출을 줄이고 한국을 대표하는 거점으로 활용할 계획이다.

서울 영등포구 63스퀘어 전망대에서 바라본 아파트 단지의 모습 [사진=뉴스핌DB]

◆ 공공주택 2만8000호 2027년부터 착공

정부는 지난 1월 29일 발표한 청년·신혼부부 공공주택 2만8000호도 2027년부터 순차적으로 착공한다. 사업계획 적정성 검토와 설계, 인허가 절차를 줄여 사업 속도를 높인다는 방침이다.

첫 사업으로 서울 강서구 군부지에서 공공주택 918호를 착공할 예정이다. 다만 기마대 부지 외에 국유재산을 활용한 추가 주택 공급 후보지는 현재까지 공식적으로 확정되지 않았다.

관세청 구로센터와 교육부 행당동 부지에는 대학생 기숙사 1000호를, 세종 나성동과 수원 옛 서울농대 부지에는 근로자 기숙사 1000호를 공급한다. 부산 영도 예비군훈련장과 옛 해양수산부 관사, 강원 원주교도소 부지 등에는 시니어 레지던스 조성을 검토한다.

정부는 민간 장기대부를 통해 국유재산의 개발 속도와 수익성을 높인다는 계획이다. 다만 수익성 확보 과정에서 성수동 청년주택처럼 공공시설 규모가 축소될 가능성이 확인된 만큼 개발수익의 환원 기준과 공공시설 의무 비중을 구체화할 필요가 있다는 지적이 예상된다.

구 부총리는 "국가가 보유한 자산은 미래성장과 국민 삶을 뒷받침하는 전략적 자산으로 적극 활용해야 한다"며 "국유재산의 가치를 높여 국부를 창출하고 성과를 다시 국민에게 돌려드리는 선순환 구조를 만들겠다"고 말했다.

jongwon3454@newspim.com

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이강인, A마드리드 데뷔전 결승골 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이보다 짜릿한 데뷔전이 있을 수 있을까. 이강인이 라리가 복귀전이자 아틀레티코 마드리드 이적 후 첫 라리가 공식전에서 환상적인 결승골을 터뜨리며 팀의 개막전 완승을 이끌었다. 이강인은 20일(한국시간) 스페인 마드리드 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 말라가와의 2026-27시즌 라리가 1라운드에서 후반 12분 교체 투입된 지 13분 만에 선제 결승골을 작렬시켰다. 아틀레티코 마드리드는 이강인의 선제 결승골과 바에나의 쐐기골로 말라가를 2-0으로 꺾으며 승점 3을 챙겼다.  [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이강인이 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣고 기뻐하고 있다.2026.08.20 psoq1337@newspim.com 전반전 아틀레티코는 말라가의 촘촘한 수비벽에 고전하며 0-0으로 마쳤다. 디에고 시메오네 감독은 후반 시작과 함께 마르코스 요렌테를 투입하며 변화를 꾀했지만 공격 활로는 쉽게 열리지 않았다. 후반 12분 시메오네 감독은 승부수를 던졌다. 카를로스 마르틴, 호드리고 멘도사, 아르나우 오르티스를 빼고 이강인과 줄리아노 시메오네, 알렉스 바에나를 동시에 투입했다. 이강인은 루크만과 투톱을 이루며 처진 공격수 역할로 나섰다. 투입 직후 이강인은 존재감을 과시했다. 후반 14분 30여ｍ 거리에서 과감한 왼발 중거리슛을 날렸다. 후반 20분에는 페널티아크에서 왼발 감아차기 슈팅으로 또 한 번 골문을 겨냥했다. 이어 날카로운 크로스로 코너킥을 유도하며 아틀레티코 공격에 활력을 불어넣었다. [마드리드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이강인이 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣고 동료들의 축하를 받고 있다. 2026.8.20 psoq1337@newspim.com 후반 25분. 오른쪽 측면에서 다비드 한츠코의 롱패스를 가슴으로 컨트롤한 이강인은 중앙으로 파고들며 수비 3명을 순식간에 제친 뒤 페널티아크 오른쪽에서 왼발 감아차기 슈팅을 날렸다. 공은 말라가 골문 오른쪽 상단으로 정확히 빨려 들어갔다. 아틀레티코 홈 팬들의 우레 같은 환호가 터져 나왔고 이강인은 홈 관중 앞에서 무릎 슬라이딩을 하며 어퍼컷을 날렸다. 이강인의 이번 데뷔골은 2023년 6월 4일 마요르카전에서 마지막 라리가 골을 기록한 지 정확히 1173일 만에 터진 스페인 1부 리그 복귀골이기도 하다. 이강인의 골로 기선을 제압한 아틀레티코는 경기 흐름을 완전히 장악했다. 후반 28분에는 루크먼에게 환상적인 침투 패스를 찔러줬지만 루크먼의 슈팅이 상대 골키퍼 선방에 막히며 어시스트는 무산됐다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이강인이 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣고 동료의 축하를 받고 있다. 2026.08.20 psoq1337@newspim.com 이강인은 경기 막판까지 헌신적인 플레이를 이어갔다. 후반 28분 아데몰라 루크먼에게 같은 침투 패스를 찔러 넣으며 기회를 창출했다. 후반 40분에는 강력한 태클로 상대 공격을 끊어내며 역습의 발판을 마련했다. 후반 42분 역습 과정에서 유려한 드리블로 상대의 반칙과 경고를 유도했다. 후반 40분에는 쐐기골이 터졌다. 알렉스 바에나가 페널티박스 왼쪽 바깥에서 얻어낸 프리킥을 직접 오른발로 골문 오른쪽 상단에 꽂아넣으며 2-0을 만들었다. 경기 종료 후 이강인은 '매치 MVP'에 선정됐다. 33분을 소화하며 1골 1도움에 버금가는 활약으로 아틀레티코의 개막전 승리를 견인한 공로를 인정받았다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣은 이강인. [사진=아틀레티코 마드리드 SNS] 2026.08.20 psoq1337@newspim.com 올여름 파리 생제르맹(PSG)을 떠나 아틀레티코 마드리드로 이적한 이강인은 병역법상 해외 출국 문제로 뒤늦게 팀에 합류하며 프리시즌을 충분히 소화하지 못했다. 이로 인해 개막전 선발 명단에서 제외됐지만 교체 카드로 투입되자마자 팀의 공격 전개를 완전히 바꿔놓았다. 이강인의 데뷔골은 올 시즌 아틀레티코 마드리드의 첫 번째 라리가 득점이기도 하다. 3년 만에 돌아온 스페인 무대에서 자신의 가치를 제대로 입증한 이강인은 새 시즌 AT 마드리드 공격의 핵심 첨병 역할을 예고했다. psoq1337@newspim.com 2026-08-20 06:43

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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