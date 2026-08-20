락앤락, 산리오 입은 '스쿨핏' 텀블러·보틀 2종 출시

AI 핵심 요약beta
- 락앤락이 20일 산리오캐릭터즈 협업 신제품 2종을 출시했다
- 신제품은 듀얼캡 텀블러와 원터치 트라이탄 보틀이다
- 락앤락은 31일까지 네이버 기획전으로 30% 할인 판매했다
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네이버 기획전 진행… 30% 할인·사은품 증정
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 글로벌 홈앤리빙 기업 락앤락이 하반기 신학기 시즌을 맞아 '산리오캐릭터즈'와 협업한 신제품 2종을 출시한다고 20일 밝혔다.
이번에 선보이는 제품은 '스쿨핏 산리오캐릭터즈 피규어 듀얼캡 텀블러 390ml'와 '스쿨핏 산리오캐릭터즈 원터치 트라이탄 보틀 시즌2 470ml'다.
'스쿨핏 산리오캐릭터즈 피규어 듀얼캡 텀블러'는 스파우트와 빨대 음용구를 하나의 캡에 구현한 것이 특징이다. 탈부착 핸들과 스테인리스 304 소재를 적용해 휴대성과 위생성을 높였으며, 최대 26시간 보냉이 가능하다.
'스쿨핏 산리오캐릭터즈 원터치 트라이탄 보틀 시즌2'는 프리미엄 트라이탄 소재를 적용해 가볍고 튼튼하다. 원터치 방식과 이중 잠금 설계로 내용물 누수를 방지하며, 각 부품을 쉽게 분리할 수 있어 세척과 관리가 용이하다.
한편 락앤락은 이날부터 오는 31일까지 네이버 신학기 기획전을 진행한다. 행사 기간 신제품 2종을 30% 할인된 가격에 판매하며, 구매 금액에 따라 산리오캐릭터즈 사은품도 증정한다.
락앤락 관계자는 "새학기를 맞은 아이들이 즐겁게 일상을 시작하길 바라는 마음을 담아 산리오캐릭터즈 제품 라인업을 확대했다"며 "앞으로도 아이들의 취향과 사용 편의성을 고려한 제품을 지속적으로 선보이겠다"고 전했다.
stpoemseok@newspim.com