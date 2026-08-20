남한산성 '축성 400주년' 정체성과 정신 담은 기획전시 개최

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20일부터 2027년 6월 20일까지 '무망無忘, 수어장대에 쌓인 400년'

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기문화재단 남한산성역사문화관은 남한산성 원성 축성 400주년을 맞아 20일부터 2027년 6월 20일까지 기획전 '무망無忘, 수어장대에 쌓인 400년'을 개최한다고 밝혔다.

전시 포스터. [사진=경기문화재단]

남한산성의 심장이라 할 수 있는 수어장대에 걸린 '수어장대(守禦將臺)'와 '무망루(無忘樓)' 두 이름에는 남한산성의 정체성과 정신이 함께 담겨 있다.

하나는 나라를 지키기 위해 세운 공간의 역할을, 다른 하나는 지난날의 아픔을 잊지 않겠다는 다짐을 말한다.

이번 전시는 1626년 축성 이래 현존하는 유일한 원형 장대이자 남한산성의 최고 지휘소였던 보물 수어장대를 중심으로 400년간 나라를 지키고자 했던 사람들의 결의와 실천 그리고 오늘까지 이어진 기억을 조명한다.

전시는 '남한산성의 심장, 수어장대'를 시작으로 1부 '장대에 오르다', 2부 '무망의 결의', 3부 '수호의 켜, 400년의 기억'과 에필로그 '기억이 지킨 미소'로 이어진다.

1부에서는 수어장대에 올라 삼전도비를 바라보았던 숙종·영조·정조의 시와 김만기·김석주·이기진 등 훈련대장과 수어사들이 남긴 시를 통해 그들이 마주했던 역사의 의미와 남한산성을 살펴본다.

2부 '무망의 결의'는 병자호란 이후 남한산성이 국방 거점으로 기능하며 쌓아온 실천의 역사를 다룬다.

3부 '수호의 켜, 400년의 기억'에서는 현존 유일의 원형 장대인 수어장대를 중심으로 남한산성의 근현대사를 다룬다.

에필로그 '기억이 지킨 미소'는 과거의 기억을 오늘의 일상으로 연결한다.

1950~1970년대 남한산성을 찾은 사람들의 모습과 AI로 재현한 사진·영상을 통해 선조들이 지키고자 했던 것이 견고한 성벽 그 자체가 아니라 그 안팎에서 이어지는 평화로운 일상이었음을 이야기한다.

이번 전시에서는 1972년 수어장대가 경기도 유형문화유산 제1호로 지정된 이후 일반에 처음 공개되는 '무망루(無忘樓)' 편액을 만날 수 있다.

보이는 수장고 연계전시 '마지막 붓끝, 수어장대를 새기다'에서는 1836년 제작된 '수어장대(守禦將臺)' 편액도 함께 선보인다.

두 편액은 각각 나라를 지키는 공간으로서의 수어장대와 지난 역사를 잊지 않겠다는 '무망'의 정신을 상징하며 남한산성의 국방적 정체성과 역사적 의미를 한눈에 보여준다.

남한산성역사문화관 관계자는 "남한산성 원성 축성 400주년을 맞아 수어장대라는 상징적인 공간을 통해 남한산성이 간직해 온 수호의 역사를 새롭게 바라보고자 했다"며 "이번 전시를 통해 '잊지 않는다'는 다짐이 어떻게 남한산성을 지키는 힘으로 이어졌는지 400년의 기억이 오늘날 우리에게 어떤 의미인지 함께 생각해보는 계기가 되길 바란다"고 전했다.

ssamdory75@newspim.com