[오늘날씨] 전국 곳곳 비·소나기...서울 한낮 30도

AI 핵심 요약beta
- 금요일 21일 수도권과 강원도에 비가 내렸다.
- 충청·전라·경상 내륙과 제주도에는 소나기가 오겠다.
- 아침 21~25도, 낮 27~32도로 무더위가 이어졌다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 금요일인 21일에는 수도권과 강원도를 중심으로 비가 오겠다. 일부 지역은 소나기가 오겠다.
기상청에 따르면 이날 중부지방은 대체로 흐리고 남부지방과 제주도는 구름이 많겠다. 수도권과 강원내륙·산지는 비가 오는 곳이 있겠다. 새벽부터 오전 사이 충청북부에 비가 오는 곳이 있겠다. 오후부터 저녁 사이 충청권과 전라권, 경상권 내륙, 아침부터 낮 사이 제주도는 소나기가 오는 곳이 있겠다. 새벽 한때 전북북서부는 0.1mm 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.
2예상 강수량은 서울·경기남부 5~40mm, 충남북부 5~50mm, 충북중·북부 5~30mm 등이다. 소나기에 의한 예상 강수량은 5~50mm다.
아침 최저기온은 21~25도로 예상된다. ▲서울 24도 ▲인천 24도 ▲수원 23도 ▲춘천 23도 ▲강릉 23도 ▲청주 24도 ▲대전 24도 ▲전주 24도 ▲광주 24도 ▲대구 24도 ▲부산 25도 ▲울산 24도 ▲제주 26도다.
낮 최고기온은 27~32도가 전망된다. ▲서울 30도 ▲인천 29도 ▲수원 29도 ▲춘천 29도 ▲강릉 28도 ▲청주 32도 ▲대전 31도 ▲전주 32도 ▲광주 32도 ▲대구 32도 ▲부산 31도 ▲울산 31도 ▲제주 32도다.
바다 물결은 서해·동해·남해 앞바다 0.5~1.0m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '좋음'에서 '보통'으로 예상된다.
gdy10@newspim.com