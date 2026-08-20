쿠쿠, 킨델 프라이팬·웍 기획전 진행

AI 핵심 요약beta
- 쿠쿠가 20일 킨델 프라이팬·웍 신제품 기획전을 시작했다
- 프라이팬 2종과 웍 1종을 론칭 특가로 최대 28% 할인했다
- 스테인리스·세라믹 코팅에 오일로드 기술을 적용했다
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인텔리모자이크 오일로드 적용
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 쿠쿠는 프리미엄 주방용품 브랜드 '킨델(KINDEL)'의 신제품 프라이팬과 웍 출시를 기념해 특별 기획전을 진행한다고 20일 밝혔다.
이번 기획전은 활용도가 높은 프라이팬(24cm, 28cm)과 볶음·찜 등 다양한 조리에 쓰이는 웍(28cm) 등 총 3종을 대상으로 진행된다. 소비자들은 론칭 특가와 신규 앱 다운로드 포인트를 적용해 최대 28% 할인된 가격으로 구매할 수 있다.
킨델은 쿠쿠가 차별화된 미식 라이프를 제안하기 위해 선보인 프리미엄 주방용품 브랜드다. 쿠쿠는 밥솥 개발로 축적한 코팅 기술과 노하우를 접목해, 음식물이 쉽게 눌어붙지 않는 코팅 성능과 조리 편의성을 높이는 데 집중했다.
신제품 킨델 스텐 코팅 프라이팬과 웍은 스테인리스 바디와 세라믹 코팅을 결합해 조리 성능과 사용 편의성을 함께 높였다. 스테인리스 소재로 열을 고르게 전달하고, 조리면에는 세라믹 코팅을 더해 음식물이 눌어붙지 않도록 설계했다.
조리면에는 쿠쿠의 '인텔리모자이크 오일로드' 기술을 적용해 적은 양의 오일로도 균일하게 조리할 수 있다. 또 가스레인지는 물론 인덕션, 하이라이트 등 다양한 열원에서 사용할 수 있어 폭넓은 활용이 가능하다.
쿠쿠 관계자는 "킨델 프라이팬과 웍은 쿠쿠가 오랜 기간 축적해 온 코팅 기술력을 바탕으로 스테인리스 조리기구의 장점과 코팅 팬의 편리한 사용성을 함께 담은 제품"이라며 "이번 기획전을 통해 다양한 요리에 폭넓게 활용할 수 있는 킨델 신제품을 합리적인 혜택으로 만나보시길 바란다"고 말했다.
stpoemseok@newspim.com