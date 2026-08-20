휴젤 웰라쥬, 美 세포라 공식 입점…북미 공략 확대

AI 핵심 요약beta
- 휴젤 웰라쥬가 20일 미국 세포라에 입점했다.
- 리얼 히알루로닉 5종을 K-뷰티에딧에서 판다.
- 미국·캐나다 유통망 넓히며 북미 공략을 강화했다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 휴젤의 클리니컬 코스메틱 브랜드 '웰라쥬(WELLAGE)'가 글로벌 뷰티 유통 체인 세포라에 공식 입점하며 북미 시장 공략을 확대한다.
휴젤은 20일(현지시간)부터 미국 세포라 매장 내 올리브영 'K-뷰티에딧' 매대에서 웰라쥬 '리얼 히알루로닉' 라인 제품 5종을 판매한다고 밝혔다.
입점 제품은 원데이 키트와 앰플, 토너, 크림, 마스크 등이다. 휴젤은 세포라 입점을 통해 미국 내 웰라쥬의 유통망과 소비자 접점을 넓히고 글로벌 스킨케어 사업을 확대한다는 계획이다.
올리브영과 미국 세포라가 공동 기획한 팝업스토어 트럭에도 참여한다. 팝업은 20일 이후 뉴욕과 텍사스, 플로리다 등 미국 주요 도시의 세포라 매장 앞에서 순차적으로 진행된다.
휴젤은 현지 소비자를 대상으로 '리얼 히알루로닉 블루 100 앰플' 10㎖ 미니어처를 증정하는 체험 행사도 진행할 예정이다. 해당 제품은 '2025 올리브영 어워즈' 에센스·세럼 부문 위너로 선정된 바 있다.
캐리 스트롬 휴젤 글로벌 최고경영자(CEO)는 "글로벌 뷰티 트렌드를 선도하는 프리미엄 유통 채널인 세포라에 공식 입점해 뜻깊게 생각한다"며 "국내 수분 앰플 시장에서 쌓아온 입지와 제품력을 바탕으로 미국을 포함한 글로벌 시장에서 K-뷰티의 위상을 높여나갈 것"이라고 말했다.
웰라쥬는 북미 지역 유통망을 지속 확대하고 있다. 지난 5월과 6월에는 각각 올리브영 미국 패서디나점과 센추리시티점에 입점했다. 이 밖에도 미국 아마존과 코스트코, 캐나다 코스트코 등 온·오프라인 유통 채널을 통해 제품을 판매하고 있다.
sykim@newspim.com