"생활민원, 의회가 직접 챙긴다"…청주시의회 '민원청' 개소

AI 핵심 요약beta
- 청주시의회가 20일 의회 청사에 민원청을 열었다.
- 민원청은 상담·조정·처리 확인까지 맡는다.
- 첫 민원은 보이스피싱 피해방지 조례 제정 요청이었다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시의회가 시민들의 생활 민원을 직접 듣고 해결책을 찾는 전담 창구를 의회 청사 안에 마련했다.
청주시의회는 20일 의회 청사에서 '민원청' 개소식을 열고 본격적인 운영에 들어갔다.
임은성 의장을 비롯한 시의원들은 이날 현판식을 갖고 민원청의 출발을 알렸다.
민원청은 단순히 민원을 접수해 관련 부서에 전달하는 데 그치지 않고 상담과 조정, 처리 과정 확인까지 맡는다.
시민들의 생활 현장에서 발생하는 각종 불편과 요구를 직접 듣고 관계 부서 및 유관기관과 협력해 해결을 지원하는 방식이다.
민원 상담관은 평일 오전 9시부터 오후 5시까지 상시 근무한다.
시의원들도 매주 월·수·금요일 오후 2시부터 직접 상담에 참여해 시민들의 목소리를 듣는다.
첫 민원은 시민의 재산과 안전을 지키기 위한 제도 마련 요구였다.
개소식에 앞서 충북경찰청장이 제1호 민원인으로 민원청을 찾아 '보이스피싱 피해 방지 지원 조례' 제정을 요청했다.
주민 대상 보이스피싱 예방 교육을 비롯해 관계 기관 간 협력체계를 구축하고 피해가 발생했을 때 신속하게 대응하고 지원할 수 있도록 제도적 근거를 마련해 달라는 내용이다.
시의회는 해당 민원의 취지와 필요성을 검토한 뒤 관계기관 및 관련 부서와 협의해 조례 제정 등 실효성 있는 지원 방안을 마련할 계획이다.
임은성 의장은 "민원청의 첫 민원이 시민의 재산과 안전을 지키기 위한 뜻깊은 제안인 만큼 관계 기관과 긴밀히 협력해 실질적인 대책으로 이어지도록 하겠다"고 말했다.
이어 "민원청이 시민의 작은 목소리까지 세심하게 살피고 함께 해결책을 찾아가는 열린 소통 공간으로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 했다.
baek3413@newspim.com