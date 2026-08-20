정점식 "권창영 특검, 野 의원 4명에 기소권 남용…법왜곡죄로 고발"

AI 핵심 요약beta
- 정점식 원내대표가 20일 권창영 특검의 의원 기소를 비판했다.
- 정 원내대표는 이를 기소권 남용이라며 법왜곡죄 고발을 예고했다.
- 김준환 민주당 의원의 탈북민 비하 발언은 윤리위 제소하기로 했다.
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 정점식 국민의힘 원내대표는 20일 권창영 특별검사가 나경원·김기현·윤상현·권영진 의원을 기소한 것과 관련해 "기소권 남용이고 기소 폭거"라며 법왜곡죄로 고발하겠다고 밝혔다.
정 원내대표는 이날 국회에서 열린 국민의힘 의원총회에서 "권창영 특검이 활동 종료를 앞두고 '폐업정리 기소대방출'에 나서고 있다"며 이같이 밝혔다.
정 원내대표는 "특검이 기소한 사건은 내란몰이의 선봉장 조은석 특검조차 수사 끝에 혐의 없다고 판단한 건"이라며 "현장에서 스크럼을 함께한 의원들과 시민들이 여럿인데 이 중에서 네 명만 선별했다는 것 자체가 명백한 정치적 표적 기소"라고 주장했다.
그러면서 "우리당은 기소 폭거범 권창영 특검을 법왜곡죄로 고발하겠다"고 밝혔다.
또 전날 외교통일위원회 전체회의에서 탈북민 출신 박충권 국민의힘 의원에게 '김일성 만세를 하던 사람'이라고 발언한 것으로 알려진 김준환 더불어민주당 의원은 국회 윤리위원회에 제소하기로 했다.
정 원내대표는 "민주당의 신임 당대표는 탈북민을 배신해서 도망간 사람 반도자, 북에서 도망간 사람 도북자라고 비하한 사람이고 수석최고위원은 전체주의 국가에서 생활한 사람이라 비하한 사람"이라며 "지도부의 인식이 이러하니 민주당이 얼마나 뼛속 깊이 저열한 탈북민 비하 정당인지 알 수 있다"고 비판했다.
jeongwon1026@newspim.com