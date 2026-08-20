韩钢铁企业加速美国本土化布局 生产重心转向高附加值产品

纽斯频通讯社首尔8月20日电 随着韩国POSCO和现代制铁加快推进美国投资，韩国钢铁生产布局正出现新的变化。业内认为，韩国钢铁企业正逐步形成美国侧重本地化生产、韩国侧重高附加值产品研发和生产的分工模式。

资料图。【图片=网络】

据业界20日消息，由现代制铁主导、POSCO参与的美国路易斯安那州电炉一体化钢厂将于9月4日举行开工仪式。

现代制铁计划在美投资58亿美元，建设年产270万吨的电炉一体化钢厂。合资公司现代—POSCO路易斯安那钢铁公司（HPLS）计划于9月4日举行开工仪式，并以2029年第一季度实现商业化生产为目标。

根据现有安排，现代制铁美国公司持有HPLS 50%股份，为最大股东；POSCO持股20%，现代汽车和起亚美国公司分别持股15%。58亿美元总投资中，29亿美元将通过股权出资筹集，其余29亿美元计划通过外部融资解决。

该钢厂将建设直接还原铁（DRI）生产设施和电炉，并形成从原料到钢材产品的完整生产体系。其中，270万吨年产能中计划有180万吨用于生产汽车钢板，供应现代汽车和起亚的北美工厂。

同时，POSCO在参与路易斯安那州钢厂项目的同时，也在加大对电工钢、高端汽车钢板以及能源、电力基础设施用钢等高附加值产品的投入。面对中国钢铁企业竞争范围从普通钢材向高端钢材领域延伸，韩国企业正试图通过技术和产品差异化提升盈利能力。

POSCO还在与美国第二大钢铁企业克利夫兰-克里夫斯就股权投资及战略合作方案进行磋商，并探索进一步扩大美国生产基地的可能性。

业内认为，如果相关投资最终落地，POSCO可借助克利夫兰-克里夫斯现有生产设施和销售网络加快应对北美市场。

人工智能（AI）数据中心快速发展也正在为钢铁行业带来新的需求。随着数据中心建设扩大，电网、变压器、储能系统（ESS）等配套基础设施投资同步增加，相关领域有望成为钢材需求的新增长点。

POSCO计划将面向数据中心、输配电、ESS、发电、人形机器人等AI转型产业的钢材销量从去年的约38万吨扩大至2030年的100万吨。

业内人士指出，美国生产基地主要承担满足北美汽车市场需求职能，韩国生产基地则需要提高在电动汽车、电网和能源转型等领域所需高端材料的研发和生产能力。

长期以来，韩国钢铁产业主要依靠大型高炉扩大产能，并通过出口消化产量。但随着中国钢铁产能过剩及低价竞争加剧，普通钢材价格承压；与此同时，美国和欧洲不断强化贸易及碳排放监管，也增加了钢材出口成本和市场不确定性。

在此背景下，韩国钢铁业界认为，美国市场将更加重视本地生产能力和客户响应速度，而韩国国内生产基地则需要进一步强化技术竞争力。尤其是在欧洲贸易保护和碳排放监管趋严的情况下，仅依靠韩国国内生产后向海外出口的模式将面临更大挑战。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社