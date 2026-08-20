배우 이성경, 3년 만에 서울 단독 팬미팅…아시아 투어 피날레 장식

AI 핵심 요약beta
- 배우 이성경이 20일 서울 팬미팅 예매를 시작했다.
- 이성경은 10월 3일 서울서 팬미팅을 연다.
- 3년 만의 서울 단독 팬미팅으로 기대를 모은다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 이성경이 아시아 각지를 뜨겁게 달군 팬미팅 투어의 마지막 무대를 서울에서 장식한다.
이성경은 오는 10월 3일 오후 6시 서울 스카이아트홀에서 '2026 팬미팅 인 서울 '똑똑★반짝이들''을 개최, 오늘(20일) 오후 7시부터 NOL티켓을 통해 티켓 예매를 시작한다.
지난 5월 도쿄에서 전석 매진을 기록하며 아시아 팬미팅 투어의 포문을 연 이성경은 청두에서도 전석 매진을 기록하며 남다른 티켓 파워를 입증했다. 이후 우한, 칭다오, 대만, 마카오 등 아시아 각 지역에서 팬들과 만나며 투어 열기를 이어왔다.
이번 팬미팅 투어의 타이틀 '똑똑★반짝이들'은 문을 두드리는 소리인 '똑똑'과 이성경이 팬들을 부르는 애칭 '반짝이'를 조합해 만든 것으로, 팬들을 향한 이성경의 남다른 애정이 고스란히 담겼다. 각 도시의 언어로 번역된 'コンコン★キラキラ', '咚咚, 宝贝们', '咚咚, 閃亮們'라는 타이틀 역시 현지 팬들의 열렬한 호응을 얻었다.
'똑똑★반짝이들'이라는 타이틀에 담긴 의미처럼 이성경과 팬들이 서로의 마음을 나누며 함께 반짝이는 순간을 만들어갈 예정인 만큼, 티켓 오픈을 기다려온 국내 팬들의 뜨거운 관심이 이어질 전망이다.
특히 이번 서울 팬미팅은 2023년 이후 3년 만에 개최되는 서울 단독 공식 팬미팅으로, 이성경은 다채로운 무대와 이벤트는 물론 팬들과 가까이에서 호흡할 수 있는 다양한 코너를 준비해 특별한 추억을 선사할 예정이다.
데뷔 이후 국내외 팬들에게 꾸준한 사랑을 받아온 이성경은 드라마, 영화, 뮤지컬, 음악 등 장르를 넘나들며 다채로운 활동을 이어가고 있다. 작품마다 캐릭터의 매력을 자신만의 색깔로 그려내며 배우로서 탄탄한 입지를 공고히 하고 있는 이성경이 이번 서울 팬미팅을 통해 선보일 새로운 모습에도 기대가 모인다.
한편 이성경의 '2026 팬미팅 인 서울 '똑똑★반짝이들''은 오는 10월 3일 오후 6시 서울 스카이아트홀에서 개최된다.
moonddo00@newspim.com