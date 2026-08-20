[프로축구] 강원, AG 차출 공백 메울 왼발 센터백 강성윤 영입

AI 핵심 요약beta
- 강원FC가 20일 왼발 중앙 수비수 강성윤을 영입했다.
- 아시안게임 차출로 생길 수비 공백을 메우려 했다.
- 강성윤은 실전 경험을 쌓아 팬들께 보답하겠다고 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = K리그1 강원FC가 수비진 뎁스를 강화하기 위해 왼발 중앙 수비수 강성윤을 영입했다.
강원 구단은 20일 "188㎝, 81㎏의 탄탄한 신체 조건을 갖춘 센터백 강성윤을 영입했다"고 발표했다. 강성윤은 왼발을 활용한 전진 패스로 후방 빌드업을 주도하고, 높은 타점을 바탕으로 한 공중볼 경합 능력이 뛰어난 수비 자원이다.
강원이 강성윤을 품은 배경에는 다가오는 9월 2026 아이치·나고야 아시안게임이 있다. 대표팀 차출로 핵심 수비수인 이기혁과 신민하 등이 자리를 비우게 되면서 발생할 수비진 공백을 메울 적임자로 강성윤을 낙점했다.
건국대 출신의 강성윤은 2024년 대전하나시티즌에 입단하며 프로 무대에 첫발을 내디뎠다. 대전 B팀 소속으로 2025년 7월까지 K4리그 20경기(1골)를 소화한 뒤 평택시티즌FC로 이적해 K4리그 21경기를 뛰며 실전 감각을 끌어올렸다. 올해는 K3리그 당진시민축구단으로 적을 옮겨 리그 14경기 1골을 올렸다. 특히 코리아컵 3경기에 출전해 당진시민축구단의 16강 진출에 기여하는 등 성장을 거듭했다.
강성윤은 "강원FC라는 K리그 명문 구단에 입단하게 돼 기쁘고 감사하다"며 "매 순간 배우는 자세로 빠르게 팀에 녹아들어 경기장에서 좋은 모습으로 팬들에게 보답하겠다"고 다짐을 전했다.
psoq1337@newspim.com