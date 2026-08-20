김현수 하동군수 "군민 1인당 30만 원 민생지원금 지급…지역경제 활성화"

AI 핵심 요약beta
- 하동군이 20일 군민 1인당 30만원 지원금을 지급한다고 밝혔다.
- 지원 대상은 8월 7일 기준 하동군민과 결혼이민자·영주권자다.
- 신청은 24일부터 10월 2일까지 읍면사무소에서 받는다.
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[하동=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 하동군이 고유가·고물가 장기화로 지갑을 닫은 군민들을 위해 지역에서만 쓸 수 있는 '생활 안전판'을 마련했다.
군은 고유가·고물가와 경기침체로 어려움을 겪는 군민의 생활안정을 돕기 위해 군민 1인당 30만 원의 민생안정 지원금을 지급한다고 20일 밝혔다.
이번 지원은 '하동군 민생안정 지원금 지원 조례'에 따라 추진되며 2026년 8월 7일 기준 하동군에 주민등록을 둔 군민이 대상이다. 결혼이민자(F6)와 영주권자(F5)도 포함된다.
지원금은 1인당 30만 원이며 종이 하동사랑상품권(정책발행)으로 지급한다. 군은 현금이 아닌 지역상품권 지급을 통해 지역 내 소비를 촉진하고 소상공인 매출을 지원한다는 방침이다.
상품권 사용처는 일반 하동사랑상품권 가맹점뿐 아니라 농협 하나로마트 등 연매출 30억 원 이상 가맹점까지 포함된다. 읍·면 구분 없이 하동 전역 가맹점에서 사용할 수 있도록 해 생활 필수품 구입 등 실질적 활용 폭을 넓혔다.
신청 기간은 오는 24일부터 10월 2일까지다. 평일 오전 9시부터 오후 6시까지 주소지 읍·면사무소를 방문해 신청하면 된다. 신청은 원칙적으로 개인별 본인 신청이며, 신분증을 지참해야 한다.
군은 신청 첫 주인 8월 24일부터 28일까지 5일간 출생연도 생년월일 끝자리에 따른 요일제를 운영한다.
지원대상자 누락이나 주민등록 변경 등에 대한 이의신청 기간은 8월 24일부터 10월 9일까지다.
김현수 군수는 "이번 사업은 단순한 일회성 지원이 아니라 군민 가계 부담을 덜고, 지역에서 소비된 지원금이 다시 지역 상권으로 돌아가는 구조를 만들기 위한 것"이라며 "하동 전역 가맹점에서 폭넓게 사용할 수 있는 만큼 군민들이 생활 속에서 편리하게 쓰고 지역 소상공인에게도 도움이 되기를 바란다"고 말했다.
news2349@newspim.com