익산시, 2000만 뷰 예능 효과...관광객 유치 '연결'

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 20일 유튜브 ‘풍향중’으로 관광객 유치에 나섰다.
- 유재석 등 출연 콘텐츠는 누적 조회수 2000만회를 넘겼다.
- 방문객은 방영 뒤 사흘간 전주 대비 3배 이상 늘었다.
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방영 직후 3일간 방문객 전주 대비 3배 증가, 온라인 관심 오프라인 확산
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 유명 연예인들이 출연한 유튜브 콘텐츠의 높은 화제성을 실제 관광객 유치로 연결하며 지역 관광 활성화에 속도를 내고 있다고 20일 밝혔다.
유재석, 이성민, 지석진, 양세찬 등이 출연한 유튜브 콘텐츠 '풍향중-익산로드'는 누적 조회수 2000만회를 돌파하며 익산 관광에 대한 관심을 끌어올리고 있다.
총 3편으로 제작된 '풍향중'은 휴대전화와 내비게이션 없이 종이지도만 활용해 무작위로 정해진 목적지 익산을 찾아가는 국도 여행 콘텐츠다. 출연진이 충남 아산, 논산, 보령 등을 거쳐 익산을 찾아가는 과정이 담겼다.
출연진의 쉽지 않은 여정이 공개되면서 누리꾼들 사이에서는 고향을 찾아 험난한 길을 떠나는 영화에 빗댄 '익산 오디세이'라는 별칭까지 등장했다.
특히 출연진이 익산에 도착한 뒤 곧바로 다음 여정으로 이동하는 모습이 방송되면서 시청자들의 직접 방문 욕구를 자극했다. 온라인에는 익산을 직접 찾아가겠다는 반응이 이어지며 관광지로서 익산에 대한 관심이 확산됐다.
익산시는 온라인 화제성을 관광객 유치로 연결하기 위해 공식 SNS를 통해 맛집과 교통 등 관광 정보를 댓글로 제공하는 등 적극적인 소통에 나섰다. 관련 소통 게시물에는 5만건 이상의 '좋아요'가 달리는 등 호응을 얻었다.
온라인 관심은 실제 방문객 증가로도 이어졌다. '풍향중' 익산 편이 방영된 지난 15일부터 17일까지 사흘간 익산을 찾은 방문객 수가 전주 대비 3배 이상 증가한 것으로 집계됐다.
시는 관광 열기를 이어가기 위해 특별 환영 행사와 주요 관광지 연계 혜택 등 오프라인 관광객 맞이 대책을 추진할 계획이다. 최정호 익산시장이 출연진과 시청자에게 감사의 뜻을 전하는 영상도 시 공식 유튜브를 통해 공개할 예정이다.
최정호 익산시장은 "종이지도에 의지해 익산을 찾아준 출연진과 그 여정을 응원해 주신 2000만 시청자분들께 진심으로 감사드린다"며 "댓글로 제안해 주신 의견을 반영해 익산을 찾는 모든 분이 만족할 수 있도록 관광 편의와 환영 혜택을 꼼꼼히 챙기겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com