KBL, 2027년 출범 30돌 기념 로고 공개..."미래 향한 새 도약 표현"

AI 핵심 요약beta
- KBL이 20일 출범 30주년 기념 로고를 공개했다.
- 새 로고는 2026-2027시즌부터 유니폼과 공에 적용된다.
- KBL은 2027년 1월 31일 기념 올스타전을 연다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국프로농구를 주관하는 KBL이 내년 출범 30주년을 앞두고 숫자 30을 형상화한 공식 기념 로고를 20일 공개했다.
1997년 2월 1일 안양 SBS와 인천 대우증권의 개막 경기를 시작으로 막을 올린 KBL은 내년 2월 1일 출범 30주년을 맞이한다. KBL은 지난 30년간 쌓아온 역사와 전통을 기념하고 새로운 도약을 다짐하는 차원에서 이번 기념 로고를 제작했다.
공개된 로고는 기존 KBL 로고 속 'BASKETBALL'의 첫 글자인 'B'에 담긴 상승 곡선과 농구공을 모티브로 삼아 숫자 '30'을 입체적으로 재해석했다. 시원한 크기와 역동적인 선을 활용해 KBL의 전통과 위상 그리고 새로운 미래를 향해 힘차게 나아가는 모습을 표현했다는 것이 KBL 측의 설명이다.
새 로고는 다가오는 2026-2027시즌부터 본격적으로 활용된다. 10개 구단 선수들은 30주년 기념 로고가 부착된 유니폼을 입고 코트를 누비며 30주년 로고가 포함된 특별 공인구도 제작되어 경기에 사용된다. 이 밖에도 KBL의 각종 공식 제작물과 홍보물 전반에 다양하게 적용될 예정이다.
출범 30주년에 맞춰 다채로운 기념 행사와 콘텐츠도 팬들을 찾아간다. 출범일에 맞춘 2027년 1월 31일에는 30주년 기념 올스타전이 개최된다.
psoq1337@newspim.com