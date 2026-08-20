안산시, 제9회 청년친화헌정대상 경기지역 종합대상 수상

AI 핵심 요약beta
- 안산시가 20일 청년친화헌정대상 경기종합대상을 받았다.
- 청년정책과 소통 성과를 인정받아 지난해 이어 성과를 냈다.
- 청년센터와 지원사업으로 청년 자립·주거안정을 도왔다.
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[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 청년정책과 소통 분야의 우수한 성과를 인정받아 '2026 제9회 청년친화헌정대상' 경기지역 종합대상에 선정됐다고 20일 밝혔다.
시는 지난해 '경기지역 정책대상'을 받은 데 이어 올해 종합대상까지 차지하며 청년의 삶 전반을 아우르는 정책 추진과 지속적인 소통 성과를 대외적으로 입증했다.
사단법인 '청년과미래'가 주최하는 청년친화헌정대상은 청년정책, 입법, 소통 분야의 성과를 바탕으로 청년친화지수를 종합 평가해 수상 기관을 선정한다.
올해 경기지역에서는 안산시를 비롯해 파주시와 화성특례시가 종합대상 수상 기관으로 선정됐다. 군포시와 안양시는 정책대상, 광명시와 시흥시는 소통대상에 각각 이름을 올렸다. 시상식은 오는 9월 9일 오후 3시 국회의원회관 대회의실에서 열릴 예정이다.
안산시는 그동안 청년정책을 참여·권리, 일자리, 주거·복지, 교육·문화 등 다양한 분야로 확대해 왔다. 특히 청년정책위원회, 청년활동협의체, 온라인 청년패널 등 다각적인 청년참여기구를 운영하며 청년들의 목소리를 시정에 적극 반영하고 있다.
아울러 청년 전용 공간인 청년센터 '상상대로'와 '상상스테이션'을 중심으로 정책 안내와 역량 강화, 자립 지원을 추진 중이다. 이와 함께 청년 월세 지원, 병역의무 이행 청년 지원, 청년 창업 및 일자리 지원 사업 등을 펼치며 청년층의 경제적 자립과 주거 안정을 도모하고 있다.
이민근 안산시장은 "이번 종합대상 선정은 청년을 단순히 정책의 대상이 아닌 시정의 당당한 주체로 바라보고 꾸준히 소통해 온 노력의 결실"이라며 "앞으로도 청년들이 안산에서 꿈을 키우고 도전하며 미래를 설계할 수 있도록 삶에 실질적인 도움이 되는 정책을 더욱 촘촘히 추진하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com