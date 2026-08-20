충북교육청, '실용학력 공교육 책임제' 본격 추진

AI 핵심 요약beta
- 충북교육청이 20일 실용학력 공교육 책임제를 추진했다
- 기초학력부터 진로·진학까지 성장 전 과정을 지원한다
- 운동·독서·예술 인증제로 학생의 균형 성장을 돕는다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북교육청이 기초학력부터 진로·진학까지 학생의 성장 전 과정을 지원하는 '실용학력 공교육 책임제'를 본격 추진한다.
도교육청은 제2기 충북교육의 5대 공약인 실용·포용·안심·상생·책임 가운데 '실용' 분야 대표 정책으로 실용학력 공교육 책임제를 추진한다고 20일 밝혔다.
실용학력은 기초·기본학력을 바탕으로 학생이 자신의 삶의 방향을 스스로 선택하고 미래를 살아갈 힘을 기르는 것을 목표로 한다.
단순한 지식 습득을 넘어 실력과 인성을 함께 갖춘 주체적인 인재를 육성하는 데 초점을 맞췄다.
핵심 과제는 '올(All)-인(仁) 학력도약 프로젝트'와 '몸·마음·흥 성취인증제'다.
올(All)-인(仁) 학력도약 프로젝트는 유아부터 초·중등까지 학교급별 교육을 연계해 학생의 배움과 성장을 단계적으로 지원하는 사업이다.
유아의 '아이성장 골든타임', 초등의 '주인공 프로젝트', 중등의 '리본 프로젝트'를 연계해 학교급 전환 과정에서 학습 공백을 줄이고 한글·문해력·영어·수리력 등 기초 역량을 강화한다.
학생들이 자신의 적성과 가능성을 발견하고 진로·진학을 주도적으로 설계할 수 있도록 지원하는 것도 사업의 주요 내용이다.
'몸·마음·흥 성취인증제'는 운동·독서·예술 활동을 실천 가능한 도전 과제로 구성해 학생이 스스로 목표를 세우고 실천한 과정을 인증하는 제도다.
운동을 통해 건강과 도전 정신을, 독서를 통해 문해력과 사고력을, 예술 활동을 통해 창의성과 공감 능력을 기르는 등 신체와 마음, 감성의 균형 있는 성장을 지원한다.
윤건영 교육감은 "AI 시대를 살아갈 학생들이 스스로 삶의 방향을 찾고 인간다운 삶을 살아갈 수 있는 '삶의 나침반'을 갖도록 하겠다"며 "모든 아이가 자신만의 방향을 찾아 삶의 주인공으로 성장하도록 돕겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com