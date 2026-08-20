경기도서관, 내달 1~17일 '도민 해설사와 함께하는 견학' 운영

AI 핵심 요약beta
- 경기도서관은 9월 1일부터 17일까지 견학 프로그램을 운영한다.
- 도민 해설사 31명이 공간과 책 이야기를 소개한다.
- 참가 신청은 20일부터 31일까지 선착순으로 받는다.
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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도서관은 오는 9월 1일부터 17일까지 '도민 해설사와 함께하는 경기도서관 견학' 프로그램을 운영한다고 20일 밝혔다. 도민 해설사들은 참가자들에게 경기도서관의 공간과 주요 시설, 책과 도서관에 관한 다채로운 이야기를 소개하며 도서관의 가치를 나눈다.
앞서 경기도서관은 지난 7월 도민이 직접 도서관 해설 콘텐츠를 기획하고 운영하는 '도서관학교'를 통해 도민 해설사 31명을 양성한 바 있다.
이번 도서관 견학 프로그램은 ▲일반견학 12회 ▲인공지능(AI) 프로그램 견학 4회 ▲세계친구 책마을 책 낭독 프로그램 3회 등 총 19회로 꾸려진다.
참가 신청은 8월 20일부터 31일까지 경기도서관 누리집을 통해 할 수 있으며 회차별 정원에 따라 선착순 마감된다.
일반견학은 회차당 1팀(최대 10명)까지 신청 가능하며 AI 프로그램은 4명 이내로 운영된다. 어린이집과 유치원을 대상으로 진행되는 세계친구 책마을 책 낭독 프로그램은 회차당 최대 10명까지 참여할 수 있다.
자세한 운영 일정과 신청 방법은 경기도서관 누리집에서 확인하면 된다.
윤명희 경기도서관장은 "경기도서관은 책을 읽고 정보를 얻는 공간을 넘어 도민이 만나고 생각을 나누며 함께 만들어가는 공론장"이라며 "앞으로도 도민과 함께 소통하고 성장하는 경기도서관을 실현해 나가겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com