'AI 시대의 육아'…경기도, 29일 장동선 박사 초청 특강

AI 핵심 요약beta
- 경기도와 인구보건복지협회가 29일 AI 시대의 육아 특강을 연다.
- 뇌과학자 장동선 박사가 AI가 양육에 미칠 변화를 강연한다.
- 경기도민 70가정을 20일 오전 9시부터 선착순 모집했다.
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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도와 인구보건복지협회 경기도지회는 오는 29일 오전 10시 경기신용보증재단 3층 강당에서 뇌과학자 장동선 박사를 초청해 'AI 시대의 육아'를 주제로 특강을 개최한다고 20일 밝혔다.
도에 따르면 이번 특강은 인공지능(AI) 발전 등 급변하는 사회 환경 속에서 미래의 자녀 양육 방향과 부모의 역할을 모색하고 가족친화적인 양육 문화 공감대를 확산하기 위해 마련됐다.
과학 커뮤니케이터로 활동 중인 장동선 박사는 이날 AI 기술이 일상과 교육, 자녀 양육에 가져올 변화를 짚어본다. 이어 변화하는 환경 속에서 부모와 자녀 간의 바람직한 관계 형성 방향과 미래 사회에 필요한 아이들의 역량에 대해 강연할 예정이다.
참가 대상은 경기도민으로 20일 오전 9시부터 온라인을 통해 70가정을 선착순으로 모집한다.
신청 방법 등 자세한 사항은 보건복지부 아빠단 커뮤니티 '육아친구경기' 네이버 카페, 인구보건복지협회 경기지회 인스타그램에서 확인할 수 있다.
1141world@newspim.com