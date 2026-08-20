韩财长：全力应对中东局势 保障能源和供应链稳定

纽斯频通讯社世宗8月20日电 韩国副总理兼财政经济部长官具润哲20日表示，面对中东局势不确定性再次加剧，韩国政府将全力保障能源和供应链稳定，并根据外部形势变化灵活调整各项应急措施。政府将在中秋节前推出稳定物价措施，减轻居民生活成本负担。

图为韩国副总理兼财政经济部长官具润哲。【图片=纽斯频通讯社】

具润哲当天主持召开紧急经济本部会议、经济部长联席会议以及民生物价特别管理工作组（TF）会议时表示，政府将全面检查此前实施的各项应急措施，并根据形势变化及时作出调整，确保能源供应和供应链安全。

具润哲表示，近期韩国出口持续保持较快增长，多家国内外机构已相继将韩国今年经济增长预期上调至3%以上。尽管韩国经济基本面保持稳定，但外部不确定性依然存在，政府将继续密切关注国际形势变化。

智库—韩国开发研究院（KDI）日前将韩国2026年经济增长预期由今年5月预测的2.5%上调至3.2%；国际评级机构穆迪也于本月将韩国今年经济增长预期由2.5%上调至3.5%。

具润哲表示，目前韩国短期外债占外汇储备比重稳定保持在40%以上，信用违约掉期（CDS）溢价也已低于中东局势升级前水平，显示韩国对外经济基本面保持稳健。

为应对中东局势可能带来的影响，韩国政府决定继续实施成品油最高限价制度，并将车用尿素溶液和注射器禁止囤积居奇措施延长两个月。

针对近期持续高温和强降雨推高生活成本问题，具润哲表示，韩国政府将会同有关部门稳定农产品、畜产品和水产品价格，并将在中秋节前推出包括大规模优惠促销活动在内的民生稳定措施。

他还表示，政府将加强对流通领域违法违规行为的监管，严厉打击垄断平台不公平交易、价格串通以及欺骗消费者等行为，维护市场秩序和民生稳定。

谈及庆尚南道近期暴雨灾害时，具润哲表示，政府将综合运用包括研究宣布特别灾区在内的各项措施，帮助受灾地区尽快恢复正常生产生活。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社