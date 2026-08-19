광명시의회, 을지연습 종합상황실 방문...비상근무자 격려

AI 핵심 요약beta
- 광명시의회가 19일 을지연습 상황실을 찾아 격려했다.
- 의원들은 비상근무자들과 훈련 상황을 점검했다.
- 민·관·군·경 공조로 지역 안보 대응력 강화를 다짐했다.
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[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시의회가 시민 안전과 지역 비상대비태세 확립을 위해 비상근무에 나선 2026 을지연습 관계자들을 격려했다.
광명시의회는 19일 광명시 충무시설에 마련된 을지연습 종합상황실을 찾아 비상근무자들을 위문하고 훈련 상황을 점검했다고 밝혔다.
이날 현장 방문에는 이형덕 의장을 비롯한 시의원들이 참석해 소관 부서 관계자로부터 을지연습 진행 경과와 비상대비체계 운영 현황을 보고받았다.
의원들은 무더위 속에서도 밤낮없이 비상근무와 훈련에 임하고 있는 시 공직자들과 유관기관 관계자들에게 감사의 뜻을 전하며 각종 비상사태 발생 시 시민 안전을 최우선으로 하는 빈틈없는 대응 체계 유지를 당부했다.
광명시의회는 이번 방문을 통해 민·관·군·경 공조 체계를 확인하고 지역 안보 위기 대응력을 높이는 데 적극 협력하기로 했다.
이형덕 광명시의회 의장은 "을지연습은 국가비상사태와 각종 위기 상황에서 시민의 생명과 안전을 지키기 위한 핵심적인 훈련"이라며 "광명시의회도 관계 기관과 긴밀한 협력 체계를 유지해 시민들이 안심하고 생활할 수 있는 지역 비상대비태세를 다지는 데 뜻을 모으겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com