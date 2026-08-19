【韩股收盘】 韩国股市大幅下挫 KOSPI指数跌破6500点关口

纽斯频通讯社首尔8月19日电 韩国股市19日大幅下跌，综合股价指数（KOSPI）跌破6500点关口，盘中因跌幅扩大触发卖盘程序化交易暂停机制。韩国创业板市场（KOSDAQ）指数也收跌逾1%。

图为首尔中区韩亚银行交易大厅。【图片=纽斯频通讯社】

韩国交易所数据显示，当天KOSPI指数收于6471.17点，较前一交易日下跌398.66点，跌幅5.80%。从资金流向看，个人投资者净买入5.6403万亿韩元，外国投资者和机构投资者分别净卖出4.0242万亿韩元和1.7926万亿韩元。

受市场早盘快速下跌影响，韩国交易所当天上午9时6分2秒启动暂停程序化卖出委托5分钟。

个股方面，LG新能源上涨1.85%，三星生物制剂上涨0.85%，韩华航空航天上涨2.71%。三星电子下跌7.82%，SK海力士下跌9.75%，三星电子优先股下跌7.75%，SK Square下跌11.54%，三星电机下跌3.68%，现代汽车下跌4.83%，KB金融下跌1.25%。

韩国创业板市场（KOSDAQ）指数当天收于824.46点，较前一交易日下跌9.74点，跌幅1.17%。其中，外国投资者和机构投资者分别净买入463亿韩元和458亿韩元，个人投资者净卖出1005亿韩元。

外汇市场方面，首尔外汇市场韩元对美元汇率当天收于1美元兑1397.7韩元，较前一交易日下跌14.1韩元。这是韩元对美元汇率自去年10月2日（1美元兑1399.5韩元）以来，时隔约10个半月再次跌破1400韩元关口。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社