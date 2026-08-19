안성시 '2026년 을지연습' 전 공무원 비상 대응

AI 핵심 요약beta
- 안성시가 18일 공무원 비상소집으로 을지연습을 시작했다.
- 시는 19일 최초 상황 보고 회의를 열고 대응 방안을 논의했다.
- 김보라 시장은 시민 보호 위한 비상 대비 태세를 강조했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시는 지난 18일 오전 6시 공무원 비상소집 훈련을 시작으로 국가 위기 대응 능력을 점검하는 '2026년 을지연습'에 들어갔다고 19일 밝혔다.
이번 연습은 전시·사변 등 국가비상사태에 대비해 공직자들의 비상 대비 역량을 강화하고 시민의 생명과 재산을 보호하기 위해 마련됐다.
이날 시는 오전 9시부터 간부 공무원 등 20여 명이 참석한 가운데 '최초 상황 보고 회의'를 열고 전시 복합 상황에 따른 구체적인 부서별 대응 방안을 논의했다.
특히 시는 이날 이번 연습 기간 중 '안성 공공폐수처리시설 피격에 따른 수질오염 피해 최소화 대책'을 포함한 총 3건의 전시 주요 현안 과제를 선정하고 전시 피해 상황을 가정해 시민 피해 최소화를 등을 위한 실무적 대응 방안을 집중적으로 논의했다.
김보라 안성시장은 "을지연습은 실제 위기 상황에서 지역사회의 기능을 안정적으로 유지하기 위한 핵심 훈련인 만큼 형식적인 과정에 그치지 않도록 각 부서의 역할을 철저히 점검해 달라"며 "어떠한 재난이나 전쟁 상황에서도 시민들이 안심할 수 있도록 완벽한 비상 대비 태세를 구축해 달라"고 강조했다.
lsg0025@newspim.com