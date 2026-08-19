남종섭 경기도의장·한국행정학회 "지방의회법 제정 협력"

AI 핵심 요약beta
- 남종섭 경기도의회 의장이 19일 한국행정학회 임원진과 만났다.
- 지방의회 권한과 책임을 뒷받침할 독립 법체계 필요성에 공감했다.
- 지방의회법 제정 방향과 과제를 함께 모색하기로 했다.
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남 의장 "학계 연구 바탕으로 지방의회 독립성·전문성 강화 논리 정교화"
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 남종섭 경기도의회 의장(더불어민주당·용인3)은 19일 한국행정학회 임원진과 만나 지방자치 발전과 지방의회 위상 강화를 위한 제도 개선 방향에 대해 의견을 나눴다고 밝혔다.
남 의장은 이날 경기 도의회에서 한국행정학회 성시경 회장, 김형수·김태영 부회장, 차기 회장인 아주대 김서용 교수, 한국행정학 지성사 편찬위원회 박노수 서울시립대 교수 등을 접견했다.
이 자리에서 남 의장과 한국행정학회 임원진은 주민 대표 기관인 지방의회가 집행기관을 실질적으로 견제하고 정책 대안을 제시하려면 권한과 책임을 뒷받침할 독립된 법체계가 시급하다는 데 의견을 모았다.
특히 지방의회의 조직권과 예산권, 정책 지원 체계 등을 독자적으로 규율할 법적 기반인 '지방의회법' 제정의 필요성에 깊이 공감하고 학계의 연구와 이론적 검토를 바탕으로 법안 제정 방향과 주요 과제를 함께 모색하기로 했다.
경기도의회는 이번 면담을 계기로 학계와의 네트워크를 지속 강화하고 지방의회 법적 독립성을 확보하기 위한 논리 구성과 정책적 제언을 적극 수용할 방침이다.
남종섭 경기도의회 의장은 "지방의회의 제도적 한계를 극복하려면 정치권의 논의만으로는 부족하다"며 "학계가 축적해 온 연구와 이론적 토대를 바탕으로 왜 지방의회에 독립된 법적 기반이 필요한지 사회적으로 설득해 나가는 과정이 매우 중요하다"고 강조했다.
이어 "한국행정학회의 깊이 있는 분석과 정책적 제언이 큰 힘이 될 것"이라며 "앞으로도 학계와 긴밀히 협력해 지방의회법의 추진 방향을 더욱 정교하게 다듬어 나가겠다"고 밝혔다.
1141world@newspim.com