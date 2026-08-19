韩智库大幅上调今年经济增长预期值至3.2%

纽斯频通讯社世宗8月19日电 韩国智库—韩国开发研究院（KDI）19日发布最新经济展望，将韩国2026年经济增长预期由今年5月预测的2.5%大幅上调至3.2%；2027年经济增长预期也由1.7%上调至2.2%。

首尔汝矣岛。【图片=网络】

KDI表示，此次经济增长预期上调的主要原因是全球人工智能（AI）基础设施投资持续扩大，带动半导体产业景气度明显超出此前预期。预计此次增长预期上调的0.7个百分点中，约0.6个百分点来自半导体产业及其带动效应，包括半导体出口增长、设备投资扩大以及相关收入增加带来的消费增长。

受半导体行业带动，KDI将韩国今年设备投资增长预期由3.3%上调至7.9%；今年出口增长预期由4.6%提高至8.7%。

KDI预计，随着半导体出口大幅增长，韩国今年经常项目顺差将达到3597亿美元，2027年为3562亿美元，均较此前预测明显提高。

不过，KDI指出，半导体产业带动的高增长向居民部门传导仍需时间。今年韩国民间消费增长率预计为2.3%，仅较此前预测上调0.1个百分点。

就业方面，KDI预计今年韩国就业人数将较上年增加11万人，低于此前预测的17万人；明年随着内需改善和基数效应显现，新增就业人数预计增至20万人。

物价方面，KDI维持此前预测，预计韩国今年居民消费价格指数（CPI）上涨2.7%，明年上涨2.2%。KDI认为，在通胀仍高于政策目标的情况下，韩国基准利率短期内仍有必要维持在中性利率以上，但是否进一步加息仍需视未来物价走势而定。

KDI同时指出，韩国经济对半导体产业依赖程度不断提高，也意味着宏观经济受半导体行业景气变化影响更加明显。如果全球AI投资需求减弱或国际半导体竞争加剧，韩国经济增长可能低于当前预测；反之，若AI投资持续扩大、韩国企业半导体供应能力提升快于预期，经济增速也有望超过目前预测。此外，美国关税政策、中东地缘政治局势及国际金融市场波动等因素，仍是韩国经济面临的主要下行风险。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社