가수 지나, 10년 만에 공개 활동 나선다…캐나다 K팝 행사 MC

AI 핵심 요약beta
- 가수 지나가 19일 캐나다 K팝 행사 스페셜 MC를 맡았다.
- 지나는 오는 28일 코퀴틀럼서 열리는 댄스 챔피언십에 나선다.
- 약 10년 공백 끝 공개 활동이며 최근 복귀도 예고했다.
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[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 가수 지나(G.NA·최지나)가 캐나다에서 열리는 K팝 행사 진행을 맡으며 오랜 공백 이후 공개 활동에 나선다.
19일 '김치 & K-Food 페스티벌' 측에 따르면 지나는 오는 28일 캐나다 브리티시컬럼비아주 코퀴틀럼 타운센터 파크에서 열리는 '2026 김치페스티벌 K-팝 댄스 챔피언십'에 스페셜 MC로 참여한다.
주최 측은 지나를 K팝 무대에서 활동해 온 한국계 캐나다인 아티스트로 소개하며 참가자들과 관객이 함께하는 무대를 이끌 예정이라고 밝혔다. 지나 역시 행사 관련 게시물에 "기대된다(Can't wait)"는 댓글을 남겼다.
이번 행보는 지나가 약 10년간 사실상 연예계 활동을 중단한 뒤 공개 행사에 모습을 드러낸다는 점에서 눈길을 끈다.
지나는 최근 음악 활동 재개 움직임도 보였다. 지난 6월 자신의 대표곡을 새롭게 선보이는 리메이크 프로젝트를 예고한 뒤 팬 투표를 진행했고, 그 결과 '꺼져줄게 잘 살아'를 첫 번째 리메이크 곡으로 결정했다고 알렸다.
2010년 가요계에 데뷔한 지나는 '꺼져줄게 잘 살아', '블랙 앤 화이트(Black & White)', '톱 걸(Top Girl)', '투핫(2HOT)' 등의 곡을 발표하며 활동했다.
이후 2016년 성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률 위반으로 벌금 200만원의 약식명령을 받은 뒤 국내 연예계 활동을 사실상 중단했다.
당시 지나는 금전적 대가를 전제로 상대방을 만난 것이 아니라 호감을 갖고 교제한 사이라는 취지로 해명했다. 이후에도 자신의 SNS를 통해 자신을 둘러싼 의혹과 루머에 대한 입장을 밝힌 바 있다.
taeyi427@newspim.com