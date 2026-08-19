'비상재정' 경기도 5500억원 감액..."민생·안전 예산은 지킨다"

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 19일 5465억 원 구조조정 추경안을 제출했다
- 세수 결손과 채무 부담 속 민생예산을 확보했다
- 노인·급식·복지·의료 등 필수사업에 집중했다
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노인장기요양·학교급식·난임부부 지원 등 필수 민생사업 예산 최우선 확보
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 재정 비상상황을 선포한 가운데 5500억 원 규모의 강력한 지출 구조조정을 통해 취약계층 생계·돌봄과 저출산 대응 등 필수 민생 예산 확보에 나섰다.
정두석 경기도 기획조정실장은 19일 경기도청에서 기자회견을 열고 총 42조 2420억 원 규모의 2026년 제2회 추가경정예산안을 편성해 경기도의회에 제출한다고 밝혔다.
이번 추경은 부동산 경기 침체에 따른 지방세 3000억 원 세수 결손, 누적된 채무 부담, 활용 가능한 기금 소진 등 심각한 재정 난관을 극복하고 필수 민생사업을 지키기 위해 마련됐다.
경기도는 단순 지출 축소가 아닌 4분기에 반영하지 못했던 민생 예산을 확보하기 위해 강력한 세출 구조조정을 실시해 총 5465억 원의 예산을 감액했다.
주요 감액 항목은 ▲선관위 위탁금 미교부액 236억 4800만 원 ▲부곡 국지도 건설 보상비 190억 원 ▲경기신용보증재단 출연금 163억 5000만 원 등이다. 또한 행정운영경비 222억 원과 3급 이상 고위공직자 업무경비 4억 원을 삭감하고 불요불급한 국외 출장을 중단했다. 경기도의회 역시 의원 및 사무처 국외여비 14억 원, 인건비 9억 원을 자체 삭감하며 세출 절감에 동참했다.
이렇게 확보된 재원은 2026년 본예산 미반영 민생사업(2464억 원), 저출산·복지·의료 사업(863억 원), SOC 사업(298억 원) 등에 집중 투입된다.
주요 사업별로는 ▲노인 장기요양 시설·재가급여 1234억 원 ▲유·초·중·고교 급식비 지원 584억 원 ▲농어민기회소득 지원 215억 원 ▲청년기본소득 163억 원 ▲결식아동 급식지원 75억 원 등이 반영됐다. 또한 ▲난임부부 시술비 지원 223억 원 ▲산모·신생아 건강관리 지원 115억 원 ▲의료급여 389억 원 ▲도봉산-옥정 광역철도 42억 원 등이 포함됐다.
정두석 기획조정실장은 "도 재정 여건이 어렵지만 도민 삶과 직결되는 필수 민생사업을 지키기 위해 전면적인 세출 구조조정을 추진했다"며 "민생경제 회복과 취약계층 지원, 도민 안전을 최우선에 두고 재정을 효율적으로 운용하겠다"고 말했다.
앞서 추미애 경기도지사는 지난 5일 도 재정상태에 대해 '비상상황'을 공식 선포하고 고위공직자 업무경비 감액, 낭비성 예산 차단, 공직 조직 체질 개선, 세입구조 정상화 등 4대 비상 조치를 발표한 바 있다.
한편 이번 2회 추경예산안은 9월 1일부터 18일까지 열리는 경기도의회 제393회 임시회에서 심의·의결될 예정이다.
1141world@newspim.com