전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.19 (수) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
문화·연예 문화·연예일반

속보

더보기

[핌in현장] 키아프·프리즈, 9월 공동개최..."협력 지속해야 할 때"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 키아프 서울·프리즈 서울이 19일 내년 분리 개최 속 협력 지속을 강조했다.
  • 키아프는 175개 갤러리와 공존 주제 특별전 휴멀·버추얼 바이탈을 선보인다.
  • 프리즈는 130여개 갤러리 참여와 한국어판 매거진 창간을 예고했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 국내 최대 아트페어인 '키아프 서울'과 '프리즈 서울'이 내년 따로 개최를 앞두고 돈독한 협력 관계 지속을 강조했다.

19일 서울 중구 소공동에 위치한 웨스틴 조선 서울에서는 '2026 키아프 서울', '프리즈 서울'의 공동 기자간담회가 열렸다. 자리에는 이성훈 화랑협회장, 안수연 화랑협회 홍보이사, 정구호 키아프 서울 크리에이티브 디렉터, 패트릭 리 프리즈 서울 디렉터 등이 참석했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '키아프 서울 2026'과 '프리즈 서울 2026' 공동 기자간담회에 참석한 이성훈 화랑협회장(왼쪽)과 패트릭 리 프리즈 서울 디렉터. [사진=이지은 기자] 2026.08.19 alice09@newspim.com

올해 '키아프 서울'과 '프리즈 서울'은 오는 9월 2일부터 6일까지 서울 코엑스에서 개최된다. 특히 키아프는 2002년 한국 최초의 국제 아트페어로 출범해, 올해 25주년을 맞았다.

이날 안수연 화랑협회 홍보이사는 "키아프 서울은 올해 25주년을 맞았으며, 처음으로 정구호 크리에이티브 디렉터를 선임했다. 올해는 175개 갤러리가 참여한다. 국내는 127개, 해외 48개이다"라고 밝혔다.

'키아프 서울'의 올해 콘셉트는 '공존'이다. 인공지능(AI)과 디지털 기술이 빠르게 발전하는 시대에 인간의 감각과 창의성의 가치를 재조명하고 인간과 기술이 공존하는 새로운 균형을 탐색한다. 그리고 이를 위한 두 개의 특별전이 마련됐다.

안 이사는 "특별전은 '휴멀(HUMAL)'과, 이를 증강현실(AR)로 확장한 '버추얼 바이탈(VIRTUAL VITAL)'이다. 먼저 '휴멀'은 인간의 고유한 감각과 가치를 재조명하는 특별이다. '인간(휴먼·Human)'과 '동물(애니멀· Animal)'을 결합해 문망화된 자아 아래 잠재된 본능과 생명력, 타자성에 주목했다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '키아프 서울 2026' 공식 포스터. [사진=한국화랑협회] 2026.08.19 alice09@newspim.com

이어 "'버추얼 바이탈'은 관람객은 전시장 곳곳의 QR 코드를 통해 3차원 디지털 공간으로 확장된 작품을 감상하며 현실과 가상의 경계를 넘나드는 새로운 시각적 경험을 즐길 수 있다"고 말했다.

패션 디자이너이자, 크리에이티브 디렉터 정구호는 올해 처음으로 키아프 서울과 함께 하게 됐다. 그는 "올해의 주제인 '공존'이라는 단어가 너무 흔해서 꺼려지기도 했었다. 공존이라는 단어의 범위가 크고, 어느 채널을 봐도 AI에 대한 것이 화두가 되고 있다"고 운을 뗐다.

이어 "이 시점에서 기술적 진화에 대한 조명이 집중적이지만, 인간의 본질에 대해 정의를 내리면 어떨까 싶었다. 아날로그와 디지털, 문화와 예술, 인간과 기계 속에서 다양한 공존의 이야기를 다시 꺼내고 싶었다"며 이유를 밝혔다.

이성훈 화랑협회장 역시 "AI로 인해 미술이 죽는 것이 아니냐는 우려와 걱정이 있다는 것을 알고 있다. 저희가 이걸 주제로 잡은 것은 문화와 문명, 문화와 기술이 서로 조화롭게 공존할 수 있다는 걸 알리기 위함"이라며 "서로 모순된 개념으로 생각할 필요가 없다고 생각했다"고 부연했다.

정 디렉터는 이번에 새롭게 구상한 부분에 대해 "페어 관련된 일은 처음이지만, 공예 트렌드 페어 총감독 경험이 있다. 제가 할 수 있는 디자인이나, 콘텐츠, 특별전을 통해 관람객들에게 많은 동시대 작품을 선보이려고 했다. 또한 중간 중간 쉼이라는 부분이 필요하다고 생각해서 심리적 휴식, 물리적 휴식을 중간에 배치했다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '키아프 서울 2026'의 '휴멀(HUMAL)' 특별전 참여 작가 7인. 왼쪽 상단부터 시계 방향으로 강건, 곽지수, 성병희, 오형근, 황수연, 이환권, 이동욱. [사진=한국화랑협회] 2026.08.19 alice09@newspim.com

또한 "키아프가 많은 아트페어 중에서 독창적인 캐릭터를 만들어 가는 것에 중점을 뒀다. 그래서 특별전을 로컬 디자이너 위주로 선정했다. 로컬 작가에 얼마나 다양한 작가가 있는지, 실험적인 시도를 하는 작가들을 소개해 다채로운 키아프를 만들고자 했다"고 강조했다.

'키아프 서울'과 같은 곳, 같은 기간에 진행되는 '프리즈 서울'에는 30개국 125개 갤러리가 참여한다.

패트릭 리 프리즈서울 디렉터는 "올해는 30개 이상의 국가와 지역에서 130여개 이상의 갤러리가 참여한다. 프리즈 서울이 지향하는 바는 동일하다. 국제적인 미술의 커뮤니티를 서울로 불러오고, 한국과 더 넓은 아시아태평양 지역을 하나로 연결하는 것"이라며 "올해 역시 한국과 아시아태평양 지역 미술관의 참여가 기대되고 있다"고 말했다.

그는 "올해 여름부터 프리즈 매거진을 한국어 판으로 새롭게 창간한다. 동시대 미술을 중심으로 주요 작가, 신진작가의 프로필과 리뷰 등을 소개한다. 정식 창간에 앞서 프리즈 서울과 키아프 서울에서 샘플을 배포하고자 한다. 몇 년간 논의해 왔던 일인데, 서울과 한국에 장기적인 협업의 한 단계 중 하나라고 생각한다"고 덧붙였다.

패트릭 리 프리즈 서울 디렉터. [사진 = 뉴스핌DB]

특히 패트릭 리는 "한국의 아트 시장은 매우 좋다고 생각한다. 130여 개의 갤러리가 참여하는데, 이는 단순히 시장의 판매몬 보고 오는 것은 아니다. 해외 갤러리들이 서울에 오는 것은 많은 컬렉터와 관람객과 교류하기 위해 오는 것이라고 생각한다. 경기는 흐름을 타지만 장기적으로 포커스를 둬야 하는 것은 관객을 많이 불러올 수 있는 여건을 마련하는 것"이라고 밝혔다.

매년 코엑스에서 공동 개최를 했던 '키아프 서울'과 '프리즈 서울'은 내년 코엑스가 대규모 리뉴얼 공사에 들어가면서 '프리즈 서울'은 DDP에서 개최가 결정됐다.

이에 이성훈 회장은 "향후 2년 간의 협력과 공동 발전을 위한 업무협약을 체결했다. 내년에는 따로 열리지만, 통합 티켓은 변함없이 이어간다"라며 "환경적인 변화는 있지만 공동 발전을 위한 여러 협의를 지속해 나가는 중"이라고 답했다.

이어 "아직 많은 분들이 '키아프 서울'의 독립 행보에 대한 질문을 주신다. 내년에 다른 장소에서 열리다보니, 저희도 그런 생각을 안 한 것은 아니다. 그러나 여러 요인으로 인해 협력 관계를 더 유지하는 것이 맞다는 게 협회의 입장"이라고 덧붙였다.

패트릭 리는 "서울 안에서 열려야 한다는 이유가 컸다. 서울은 '프리즈 서울'에게 갖는 의미가 크다. 접근성 등을 고려했을 때 DDP로 정했다. 거대한 규모의 공간이 흔치 않았고, 내년에서 DDP에 전시가 진행되는 부분에 대해 기대가 크다"고 덧붙였다.

alice09@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
美 국채금리 장중 급등 뒤 하락 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 국채 수익률은 18일(현지시간) 장 초반 상승세를 보인 뒤 하락 전환했고 미 달러화는 주요 통화 대비 좁은 범위에서 움직였다. 미국과 이란의 갈등과 호르무즈 해협을 둘러싼 불확실성이 인플레이션 우려를 자극했지만 최근 미국의 고용과 물가 지표가 예상보다 약하게 나오면서 미 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 금리 인상 기대가 낮아진 영향이다. 벤치마크인 미국 10년물 국채 수익률은 1.6bp(1bp=0.01%포인트) 하락한 4.708%를 기록했다. 30년물 국채 수익률은 장중 2007년 이후 최고 수준까지 올랐다가 상승분을 반납해 2.6bp 내린 5.284%를 나타냈다. 연준의 통화정책 전망에 민감한 2년물 국채 수익률은 0.5bp 하락한 4.177%를 기록했다. 국채 가격과 수익률은 반대로 움직인다. 미 국채 시장은 앞서 2거래일 연속 약세를 보였다. 미국뿐 아니라 주요국의 장기 국채 수익률이 수십 년 만의 최고 수준에 근접하는 등 글로벌 채권시장에서 매도세가 이어졌지만 이날 미 국채 수익률은 장중 방향을 틀었다. 미 국채 10년물 차트, 자료=야후 파이낸스, 2026.08.19 koinwon@newspim.com ◆고용·물가 이어 산업생산도 둔화…9월 금리 동결 기대↑ 여름철 거래가 한산한 데다 이번 주 시장의 방향을 결정할 만한 주요 경제지표가 많지 않은 가운데 투자자들은 미국과 이란의 갈등과 향후 연준의 통화정책 경로에 주목했다. 재니의 가이 르바스 수석 채권 전략가는 "경제지표는 많지 않고 시장의 무기력감은 큰 상황이어서 이 두 가지가 겹치면 가벼운 바람에도 시장이 움직일 수 있다"고 말했다. 이날 발표된 미국 경제지표도 금리 상승세를 제한했다. 연준에 따르면 7월 산업생산은 전월 대비 0.2% 증가해 증가율이 전월보다 0.1%포인트 둔화했다. 소비재 생산 감소 등의 영향으로 시장 예상에도 미치지 못했다. 최근 미국 경제지표는 전반적으로 경기 둔화를 가리키고 있다. 7월 예상 밖의 고용 감소에 이어 소비자물가지수(CPI) 등 물가 지표도 비교적 온건하게 나오면서 시장에서는 연준의 추가 금리 인상 기대가 낮아졌다. 시장에서는 현재 연준이 9월 기준금리를 0.25%포인트 인상하기보다 동결할 가능성을 약 70%로 보고 있다. ◆ 달러인덱스 99.63…연준 비둘기파 기대에 상승폭 제한 미 국채 수익률 하락에도 달러화는 뚜렷한 방향을 잡지 못했다. 주요 6개 통화 대비 달러화 가치를 나타내는 달러인덱스는 0.09% 상승한 99.63을 기록했다. 유로화는 전날 기록한 2개월 만의 최고치인 1.161달러에서 소폭 내려와 0.03% 상승한 1.15760달러에 거래됐다. 영국 파운드화는 0.04% 하락한 1.35356달러를 기록했고 달러화는 스위스프랑 대비 0.17% 상승한 0.81230프랑을 나타냈다. 머니코프 북미의 유진 엡스타인 구조화상품 책임자는 최근 달러화 움직임이 연준의 예상보다 비둘기파적인 태도와 이에 대한 시장의 해석을 반영하고 있다고 분석했다. 그는 "최근 CPI가 인플레이션 압력을 시사하지 않았고 고용지표 역시 마찬가지였다"며 "갑자기 달러가 약해졌고 이러한 흐름이 대부분의 통화쌍에 반영되고 있다"고 말했다. 스코샤뱅크도 온건한 인플레이션과 미국 노동시장의 약화 조짐을 고려하면 현시점에서 9월 금리 인상 가능성이 매우 낮다고 평가했다. 이어 단기적인 달러화 상승은 여전히 매도 기회로 판단한다고 밝혔다. 다만 미국과 이란의 갈등과 국제유가 상승은 연준의 통화정책 전망을 복잡하게 만드는 변수다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 이란과 현재 진행 중인 협상이 없으며 예정된 협상도 없다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 호르무즈 해협이 열려 있다고 주장했지만 이란은 해당 해협이 여전히 선박 운항에 폐쇄돼 있다고 밝히고 있다. 이란 고위 당국자는 전쟁을 영구적으로 끝내기 위한 협상이 교착 상태에 빠지면서 군사 태세를 '전면적인 공세'로 전환할 것이라고 밝혔다. 미국 역시 지난 6월 체결한 휴전 합의를 연장하지 않겠다는 입장이다. 호르무즈 해협의 장기 폐쇄가 에너지 공급에 미칠 우려가 이어지면서 브렌트유 선물은 이날 0.17% 오른 배럴당 91.02달러에 거래를 마쳤다. 이는 지난 7월 24일 이후 가장 높은 수준이다. ◆ 19일 FOMC 의사록·20년물 입찰 주목…금리 향방 가른다 유가 상승에 따른 인플레이션 재확산 우려는 미국뿐 아니라 세계 채권시장에도 부담을 주고 있다. 미국 30년물 국채 수익률은 이날 장중 2007년 이후 최고 수준을 기록했고 주요국 장기 국채 수익률도 동반 상승했다. 시타델증권의 노샤드 샤 유럽·중동·아프리카(EMEA) 채권 영업 책임자는 "인플레이션은 지난 5년 대부분의 기간 동안 목표치를 웃돌았다"며 공급 충격이 계속되는 상황에서는 물가가 다시 상승할 위험에 대응할 여유가 크지 않다고 지적했다. 외환시장에서는 엔화의 움직임도 주목받았다. 엔화는 달러 대비 0.08% 하락한 달러당 159.605엔을 기록했다. 7월 말 미국과 일본이 엔화 강세를 유도하기 위해 공동으로 시장에 개입한 이후 나타났던 상승폭의 거의 절반을 반납했다. 당시 엔화는 40년 만의 최저 수준인 달러당 163.99엔까지 하락했다. 시장에서는 추가 외환시장 개입 가능성과 다음 달 일본은행(BOJ)의 금융정책결정회의를 주시하고 있다. 시장은 일본은행이 다음 달 기준금리를 인상할 것으로 예상하고 있다. 달러/원 환율은 19일 오전 6시 50분 기준 전장 대비 5.29% 하락한 1413.00원에 거래되고 있다.    시장의 시선은 19일 공개되는 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록으로 향하고 있다. 투자자들은 최근 고용과 물가 둔화에도 국제유가와 장기금리가 높은 수준을 유지하는 상황에서 연준 위원들이 향후 금리 경로를 어떻게 판단하고 있는지 확인할 전망이다. 미국 재무부가 같은 날 실시하는 20년물 국채 입찰 결과도 장기금리 흐름을 좌우할 변수로 꼽힌다. koinwon@newspim.com 2026-08-19 06:56
사진
코스피 급락에 매도사이드카 발동 [서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 19일 코스피 지수가 전 거래일보다 341.06포인트(4.96%) 내린 6528.77에 개장했다. 코스닥 지수는 전 거래일보다 24.12포인트(2.89%) 내린 810.08에 거래를 시작했다. 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 9시 기준 1413.5원을 기록했다. 이날 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 2026.08.19 kunjoo@newspim.com   2026-08-19 09:26

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동