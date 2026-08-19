포천시, 경기청년 역량강화 기회지원 사업 재개

AI 핵심 요약beta
- 포천시가 9월 1일 미취업 청년 지원 신청을 재개했다.
- 관내 19세부터 49세 청년에게 응시료를 연 30만 원까지 지원했다.
- 신청은 12월 4일까지이며 예산 소진 시 조기 마감될 수 있다.
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[포천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 포천시는 미취업 청년을 대상으로 하는 '경기청년 역량강화 기회지원 사업' 신청을 오는 9월 1일부터 재개한다고 19일 밝혔다.
포천시에 따르면 이 사업은 관내 미취업 청년에게 어학·자격시험 응시료를 1인당 연간 최대 30만 원까지 실비로 지원하는 사업으로 취업 준비 비용 부담을 덜기 위해 마련됐다.
신청 기간은 9월 1일부터 12월 4일까지이며 사업 예산이 소진될 경우 접수는 조기에 마감될 수 있다.
지원 대상은 주민등록상 주소지가 포천시인 19세부터 49세까지의 미취업 청년이다.
시험 응시일 기준으로 미취업 상태여야 하며 1년 미만 단기근로자는 미취업자로 인정된다.
다만 2026년부터는 동일 시험에 대한 지원 횟수가 연간 3회로 제한된다.
지원 대상 시험은 모두 1005종으로 어학시험 19종과 한국사능력검정시험, 국가기술자격, 국가전문자격, 국가공인 민간자격 등 폭넓은 시험이 포함된다.
시는 일부 자격이 폐지되고 새로 도입되는 변화에 맞춰 지원 시험 종류를 재정비했으며 청년들의 취업 수요를 반영해 지원 범위를 지속적으로 조정하고 있다고 밝혔다.
신청은 9월 1일부터 경기도일자리재단 통합신청시스템인 '잡아바 어플라이'를 통해 온라인으로 진행된다.
포천시는 제출 서류 확인과 심사를 거쳐 지원금을 순차적으로 지급할 계획이며 국민취업지원제도, 경기여성취업지원금 등 유사 취업지원 사업과의 중복 지원은 제한된다.
사업 관련 자세한 내용은 '잡아바 어플라이'에서 확인할 수 있으며 문의는 포천시 콜센터 또는 포천시청 일자리경제과 청년정책팀으로 하면 된다.
asj7376@newspim.com