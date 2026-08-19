양주시, 화물자동차 주차장 조성사업 본격 추진

AI 핵심 요약beta
- 양주시는 19일 권역별 화물차 주차장 조성사업을 추진했다.
- 정덕영 시장은 18일 후보지 3곳을 점검했다.
- 시는 불법 밤샘주차 해소 위해 유휴부지 확충한다.
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[양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 양주시는 화물자동차 불법 밤샘주차를 해소하고 시민 안전을 확보하기 위해 '권역별 화물자동차 주차장 조성사업'을 본격 추진한다고 19일 밝혔다.
시에 따르면 정덕영 시장이 지난 18일 봉양동 668번지 일원 등 3개소를 직접 방문해 화물자동차 주차장 조성 후보지를 점검하고 사업 추진 상황과 향후 계획을 살폈다고 밝혔다.
이번 현장 점검은 권역별 화물자동차 주차장 조성사업의 추진 가능성을 점검하고 관련 부서 간 협업을 통해 부지 활용 가능성을 확인하기 위해 마련됐다.
특히 이번 사업은 교통과와 건설과가 부서별 업무 영역을 넘어 공동으로 대상지를 발굴하고 사업 추진 방안을 검토하는 등 부서 간 긴밀한 협업을 통해 추진된다.
시는 이번 사업의 주요 방문 대상지인 봉양동 668번지 일원은 수도권제2순환고속도로 양주~파주 구간 인근에 위치한 약 2만3000㎡ 규모의 부체도로로 옥정신도시와 물류센터 등이 인접해 있고 회암IC와도 가까워 화물자동차 전용 주차장으로 활용할 경우 접근성이 우수하다는 평가를 받고 있다고 전했다.
시는 봉양동 후보지 외에도 지역별 여건을 고려한 추가 대상지를 검토 중이며 군 유휴부지 등 활용 가능한 공공부지를 적극 발굴해 권역별 화물자동차 주차장을 단계적으로 확충해 나간다는 방침이다.
정덕영 양주시장은 "화물자동차 주차장 조성은 불법 밤샘주차로 인한 시민 불편을 해소하고 안전하고 쾌적한 생활환경을 조성하기 위해 꼭 필요한 사업"이라며 "앞으로도 부서 간 협업을 강화해 지역 곳곳에 숨은 유휴공간을 적극 발굴하고 권역별 화물자동차 주차 인프라를 균형 있게 확충해 나가겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com