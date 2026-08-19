의정부을지대병원 '보이는 ARS' 도입…환자 편의 제고

AI 핵심 요약beta
- 의정부을지대병원이 19일 보이는 ARS를 도입했다.
- 전화하면 문자 링크로 예약·변경·취소를 할 수 있다.
- 병원은 AI 콜봇 연계로 24시간 응대를 추진한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부을지대학교병원은 전화 한 통으로 스마트폰 화면을 보며 각종 예약 업무를 처리할 수 있는 '보이는 ARS(보고 듣는 ARS)' 서비스를 도입했다고 19일 밝혔다.
의정부을지대병원에 따르면 이번에 도입한 보이는 ARS 서비스는 병원 대표번호로 전화하면 환자 스마트폰으로 전용 링크가 담긴 문자메시지가 자동 발송되는 것이 특징이다.
문자에 포함된 링크를 누르면 진료 예약 확인, 예약 변경·취소, 진료 안내 등 주요 기능이 스마트폰 화면에 메뉴 형태로 한눈에 표시된다.
병원은 기존처럼 음성 안내를 순차적으로 들으며 원하는 메뉴를 찾아야 했던 번거로움 없이 화면에서 필요한 업무를 직접 선택할 수 있어 예약과 각종 안내 서비스를 더 빠르고 효율적으로 이용할 수 있다는 설명이다.
각 메뉴를 선택할 때마다 해당 내용에 맞는 음성 안내가 함께 제공돼 스마트폰 활용이 익숙하지 않은 고령층도 서비스를 쉽게 따라갈 수 있도록 설계했다고 전했다.
병원 측은 보이는 ARS가 을지대학교의료원이 추진 중인 고객센터 고도화 사업의 일환으로 도입된 것이라고 밝혔다.
보이는 ARS 서비스는 의료정보와 고객센터 시스템을 연계해 상담 품질을 개선하고 웹 기반 셀프서비스 기능을 강화해 이를 통해 환자가 상담 대기나 전화 연결 중에도 필요한 업무를 스스로 처리할 수 있도록 하는 것이 핵심이라고 전했다.
의정부을지대병원은 향후 AI 콜봇과의 연동을 통해 24시간 비대면 고객 응대 체계를 단계적으로 구축하는 방안도 추진한다고 밝혔다.
송현 병원장은 "보이는 ARS는 환자들이 병원 서비스를 더욱 쉽고 편리하게 이용할 수 있도록 마련한 고객 중심 서비스"라며 "앞으로도 디지털 기술을 적극적으로 활용해 누구나 편리하게 이용할 수 있는 의료 환경을 조성하고 환자 만족도를 높이는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
이어 "향후 고객 의견을 지속적으로 반영해 메뉴 구성과 편의 기능을 개선해 나가겠다"고 덧붙였다.
asj7376@newspim.com