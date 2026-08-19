강북구, 29일 '가오리 별빛 라운지' 여름밤 야시장 축제

AI 핵심 요약beta
- 강북구가 오는 29일 가오리 별빛 라운지를 연다.
- 가오리 상권 음식점이 야장과 버스킹을 선보인다.
- 구매액 절반을 디지털 온누리상품권으로 돌려준다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울 강북구는 오는 29일 오후 5시부터 9시까지 강북문화예술회관 광장에서 가오리 골목형상점가 활성화를 위한 여름밤 축제 '가오리 별빛 라운지'를 연다고 19일 밝혔다. 가오리 골목형상점가는 가오리역에서 국립재활원 방향으로 이어지는 삼각산로 일대에 형성된 상권이다.
행사장에는 가오리 상권 내 음식점들이 참여하는 '가오리 별빛 야장'이 펼쳐진다. 참여 점포들은 각 매장의 특색을 살린 다양한 안주와 먹거리를 현장에서 직접 조리해 판매한다. 야시장 푸드 부스에서 일정 금액 이상 구매한 성인은 성인 인증을 거쳐 생맥주 한 잔을 무료로 제공받을 수 있다.
'별빛 버스킹'도 이어진다. 행사장에 마련된 DJ 부스에서는 야장 분위기와 어우러지는 음악을 선보이며, 은은한 조명과 음악을 배경으로 주민들이 편안하게 쉬어갈 수 있는 라운지 공간을 꾸민다. 아이들이 놀이와 체험을 즐길 수 있는 '별빛 놀이터'도 함께 마련돼 가족 단위 방문객도 편안하게 행사를 즐길 수 있다.
지역 상권 소비를 촉진하기 위한 '별빛 페이백' 행사도 진행된다. 이달 가오리 골목형상점가 내 점포와 행사장 야시장 푸드부스에서 상품을 구매한 뒤 현장에서 영수증을 인증하면 구매 금액의 50% 상당을 디지털 온누리상품권으로 환급받을 수 있다.
환급은 1인당 1회, 최대 3만원까지 가능하다. 준비된 수량이 모두 소진되면 페이백 혜택은 조기에 마감될 수 있다.
정창수 강북구청장은 "가오리 별빛 라운지는 상인들이 직접 준비한 먹거리와 함께 여름밤의 여유를 즐길 수 있는 지역 상권 축제"라며 "많은 주민이 가오리 상권의 다양한 매력을 발견하고 다시 찾는 계기가 되길 바란다"고 전했다.
kh99@newspim.com