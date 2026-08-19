경남도·울산시, 동남권 순환 광역철도 예타 통과 공동건의…국가균형발전 촉구

AI 핵심 요약beta
- 경남도·울산시가 19일 동남권 철도 예타 통과를 공동 건의했다.
- 양 시·도는 산업·물류 연계와 1시간 생활권 구축을 강조했다.
- 6㎞ 복선철도는 2036년 완공 목표로 추진 중이다.
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교통망 구축과 경제권 완성 의지 표명
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도와 울산시가 동남권 순환 광역철도 사업의 예비타당성조사 통과를 위해 공동 대응에 나섰다.
비수도권 교통 기본권 보장과 국가균형발전을 위한 핵심 사업이라는 점을 전면에 내세워 중앙정부 설득에 속도를 내는 모습이다.
경남도와 울산시는 박완수 경남지사와 김상욱 울산시장의 서면 결재를 통해 공동건의문을 확정하고 19일 대통령실, 국무총리실, 기획예산처, 국토교통부 등 예비타당성조사 관련 중앙부처에 발송했다고 밝혔다.
이번 공동건의는 현재 진행 중인 예비타당성조사에서 사업의 경제성뿐만 아니라 지역 간 연결교통망 확충, 광역생활권 구축, 산업·물류 연계 및 국가균형발전 등 사업이 갖는 정책적 필요성이 충분히 반영되어야 한다는 양 시·도의 공동 추진 의지를 중앙정부에 전달하기 위해 추진됐다.
공동건의문에는 ▲창원(방위·원자력), 김해(스마트 물류), 양산(부품소재), 울산(이차전지) 등 핵심 산업 거점 직결을 통한 초광역 산업·물류 융복합 벨트 완성 ▲주요 광역교통 거점과의 유기적 연계를 통한 부·울·경 1시간 생활권 순환망 확실한 구축 ▲수도권 일극체제 극복과 지방시대 실현을 하기 위한 대정부 결단 촉구 등 3가지 핵심 과제가 담겼다.
박완수 경남지사는 "수도권 집중과 청년 인구 유출에 따른 지방소멸 위기 극복을 위해서는 지역의 산업과 생활권을 연결하는 촘촘한 광역교통망 구축이 반드시 필요하다"며, "김해와 양산, 울산을 유기적으로 잇는 동남권 순환 광역철도는 동남권 초광역 경제권을 완성하고 국가균형발전을 이끌 핵심 대동맥이 될 것"이라고 말했다.
김상욱 울산시장은 "동남권 순환 광역철도는 울산 시민들에게도 지역 간 연계성을 높이고 이동 정시성을 확보하기 위한 숙원사업"이라며, "앞으로도 양 지자체가 원팀이 되어 국가균형발전의 성공적인 모범 사례를 만들어 가겠다"고 밝혔다.
'동남권 순환 광역철도'는 경남 김해 진영에서 양산 북정을 거쳐 울산 KTX역을 연결하는 총연장 54.6㎞의 복선전철 사업이다. 최고속도는 시속 180km급으로, 총사업비 약 3조 12억원을 투입해 2036년 완공을 목표로 추진하고 있다.
경남과 울산은 이달 중 기획예산처와 국토교통부 등 관련 중앙부처를 방문해 공동건의문과 함께 앞서 진행된 예타 통과를 위한 시·도민 서명부를 직접 전달할 예정이다.
국가균형발전과 정책성 평가 항목이 예비타당성조사 결과에 비중 있게 반영될 수 있도록 전방위적인 공동 대응을 이어갈 계획이다.
news2349@newspim.com