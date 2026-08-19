군포시 '고유가 피해지원금' 사용기한 31일 마감...잔액 자동 소멸

AI 핵심 요약beta
- 군포시가 19일 고유가 피해지원금 사용기한이 31일로 끝난다고 밝혔다.
- 지원금은 16만7654명에게 지급됐고 사용률은 86%다.
- 31일까지 미사용 잔액은 소멸되며 지역 가맹점에서만 쓸 수 있다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시는 고유가·고물가 대책으로 지급한 '고유가 피해지원금'의 사용기한이 오는 31일 마감된다고 19일 밝혔다.
시에 따르면 고유가 피해지원금은 총 16만 7654명에게 지급됐으며 지난 3일 기준 사용률은 86%를 기록하고 있다.
해당 지원금의 최종 사용기한은 오는 31일 자정까지다. 기한 내에 사용하지 않은 잔액은 환불이나 기한 연장 없이 자동 소멸돼 국가 및 지자체로 환수된다.
지원금은 신용·체크카드, 선불카드, 군포애머니(지역화폐) 등 지급 수단과 관계없이 마감일이 모두 31일로 동일하다.
사용처는 군포시 내 연 매출 30억 원 이하의 지역사랑상품권 가맹점 및 소상공인 업소이며 대형마트나 유흥·사행성 및 환금성 업종 등에서는 사용이 제한된다.
한대희 군포시장은 "가계 부담 완화와 골목상권 회복을 위해 지급된 지원금인 만큼 아직 잔액이 남은 시민들은 기한이 지나 소멸되기 전인 31일까지 빠짐없이 사용해 주시기를 바란다"고 당부했다.
1141world@newspim.com