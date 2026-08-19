태성, 글로벌 기판기업 AT&S에 PCB 장비 공급

AI 핵심 요약beta
- 태성이 19일 AT&S에 PCB WET 장비를 공급했다고 밝혔다.
- 장비는 말레이시아 생산거점으로 공급되며 고사양 기판용이다.
- 태성은 상반기 매출 504억원으로 실적 성장세를 이어갔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 코스닥 상장사 태성이 오스트리아 본사의 글로벌 PCB·IC기판 제조기업 AT&S에 PCB WET 장비를 공급한다고 19일 밝혔다. 해당 장비는 말레이시아 생산거점으로 공급될 예정이다.
AT&S는 유럽과 아시아에 생산거점을 운영하며 고밀도·고다층 PCB와 IC기판을 주력으로 생산한다. AI, 고성능컴퓨팅(HPC), 데이터센터, 자동차 등 첨단 산업에 제품을 공급하고 있다.
회사에 따르면 이번 공급은 태성이 글로벌 고사양 기판 기업으로 고객 기반을 확대한 성과다. 첨단기판은 회로의 미세화와 고다층화가 진행될수록 제조공정의 정밀도와 균일성, 안정적인 양산 능력이 중요해 장비 선정 과정에서 높은 수준의 기술력과 품질 대응 역량이 요구된다. 태성은 식각, 세정, 표면처리 등 다양한 공정의 장비를 자체 개발·생산해 왔으며, 축적된 공정 기술을 바탕으로 국내외 주요 기판 제조사에 장비를 공급하고 있다.
최근 AI와 데이터센터 시장 성장으로 고성능 반도체 수요가 증가하면서 FC-BGA를 비롯한 고사양 PCB 및 IC기판 시장도 성장세를 이어가고 있다. 반도체의 고성능화와 함께 기판의 고다층화·미세화가 빠르게 진행되면서 글로벌 기판 제조사들의 설비투자가 확대되고 있으며, 이에 따라 고정밀 PCB WET 장비에 대한 수요도 증가하고 있다.
태성은 올해 상반기 연결 기준 매출액 504억원을 기록해 지난해 연간 매출액 379억원을 불과 6개월 만에 넘어섰다. 태성 관계자는 "이번 AT&S 공급은 글로벌 고사양 기판 시장에서 당사 장비 경쟁력을 입증한 의미 있는 성과"라며 "추가 장비 공급 협의와 글로벌 고객사 확대를 통해 상반기부터 이어진 실적 성장세에 더욱 탄력이 붙을 것으로 기대한다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com