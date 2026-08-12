태성, 상반기 매출 504억원 영업이익 22억원 기록

AI 핵심 요약beta
- 태성은 12일 상반기 매출 504억원과 영업익 22억원을 기록했다.
- PCB 장비 수주와 매출 증가로 작년 적자에서 흑자전환했다.
- 천안 신공장 가동과 글래스기판 사업화도 속도를 냈다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 태성은 2026년 상반기 연결 기준 매출액 504억원, 영업이익 22억원, 반기순이익 30억원을 기록했다고 12일 공시했다.
상반기 매출액은 지난해 연간 매출액의 133%에 해당한다. 6개월 만에 전년도 연간 실적을 넘어섰다. 영업손익도 흑자로 돌아섰다. 태성은 지난해 연결 기준 25억원의 영업손실을 기록했다.
분기별로는 올해 1분기 연결 기준 매출액 199억원, 영업손실 9억원을 기록했으나 올 2분기 매출액 305억원, 영업이익 31억원으로 흑자전환했다. 올 2분기 매출액은 전분기 대비 약 53% 늘었고 영업이익률은 약 10.2%를 기록했다. 올 1분기 적자를 만회하면서 상반기 누적 영업이익도 흑자를 냈다.
실적 개선은 주력 사업인 인쇄회로기판(PCB) 제조장비 부문의 수주와 매출 증가에 따른 것이다. 인공지능(AI) 서버와 고성능 컴퓨팅(HPC) 시장이 커지면서 플립칩 볼그리드어레이(FC-BGA) 등 고사양 기판 투자가 확대됐다. 국내외 고객사를 대상으로 한 PCB 제조장비 수주가 늘었고, 기존에 확보한 수주 물량이 순차적으로 매출로 인식됐다.
생산 대응 역량도 확충했다. 태성은 최근 천안 신공장 완공과 본사 이전을 마쳤다. 천안 신공장은 기존 시설 대비 생산능력이 약 6~7배 확대된 규모로, 늘어난 수주 물량 대응을 위한 생산거점으로 가동하고 있다.
신규 사업인 글래스기판과 복합동박 부문도 사업화 단계에 들어섰다. 태성은 지난해 연구개발(R&D)을 통해 관련 장비 개발을 완료했으며, 현재 국내외 주요 고객사와 양산 적용을 위한 협의를 진행하고 있다. 천안 신공장의 생산능력을 기반으로 주력 PCB 장비 공급에 속도를 내는 한편 신규 장비의 양산 대응 체계 구축을 병행할 방침이다.
태성 관계자는 "지난해 대외 불확실성과 미래 성장사업 R&D 집중에 따른 진통을 겪었다면, 올해는 주력 사업 수주와 매출 확대가 이뤄지는 시기"라며 "FC-BGA 등 고사양 기판 시장 확대에 대응하는 동시에 글래스기판 및 복합동박 장비의 고객사 양산 협의를 진행해 성과를 가시화하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com