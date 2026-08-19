경기도일자리재단, 지도 기반 채용정보 서비스 '일자리맵' 개시

AI 핵심 요약beta
- 경기도일자리재단이 19일 잡아바에 일자리맵을 출시했다.
- 구직자는 지도에서 주변 채용공고를 한눈에 확인할 수 있다.
- 전국 채용정보를 무료로 제공해 이용 편의성을 높였다.
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현재 위치 및 희망 지역 반경 설정...전국 단위 채용정보로 확대
윤덕룡 대표이사 "생활 밀착형 일자리 서비스로 계속 고도화할 것"
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 구직자의 거주지나 희망 근무지 주변의 채용 기업 정보를 지도상에서 한눈에 확인할 수 있는 웹 서비스가 새로 출시됐다.
경기도일자리재단은 경기도일자리포털 '잡아바'를 통해 지도 기반의 채용 정보 서비스인 '일자리맵'을 본격적으로 선보인다고 19일 밝혔다.
일자리맵은 구직자가 현재 위치나 희망 근무 지역을 중심으로 주변 일자리 정보를 지도에서 직관적으로 살펴볼 수 있는 서비스다. 출퇴근 거리와 교통 접근성 등 실질적인 근무 여건을 중요하게 여기는 최근 구직자들의 경향을 반영해 마련됐다.
실제 통계청의 '2024년 통근 근로자 이동 특성 분석 결과'에 따르면 수도권 직장인의 하루 평균 출퇴근 시간은 82분에 달하며 최근 주거지 및 일자리 선택 시 '출퇴근 거리 단축'을 최우선으로 고려하는 구직자가 늘어나는 추세다.
이번 서비스는 기존 재단 모바일 앱 '잡아드림'에서 제공하던 지도 기반 일자리 탐색 기능을 PC 환경까지 확장한 것이다. 기존의 단순 목록형 검색 방식에서 벗어나 지도 화면을 이동하며 원하는 지역의 일자리를 검색하고 주변 생활권과 근무지 위치를 동시에 고려할 수 있도록 개선했다.
이용자는 현재 위치나 원하는 지역을 설정한 뒤 탐색 반경을 지정해 주변 채용공고를 한눈에 파악할 수 있다. 키워드 검색과 맞춤형 필터 기능을 통해 공공 및 민간 채용 정보를 구분해 조회할 수 있으며 지도상의 공고를 클릭하면 상세 모집 정보로 바로 연결된다. 아울러 기존 경기도에 집중됐던 채용정보 범위를 전국으로 넓혀 지역에 구애받지 않고 활용할 수 있게 했다.
일자리맵은 경기도일자리포털 잡아바 누리집(홈페이지)에 접속하거나 모바일 앱 '잡아드림'을 통해 별도의 복잡한 절차 없이 누구나 무료로 이용할 수 있다.
윤덕룡 경기도일자리재단 대표이사는 "구직자들이 원하는 지역의 일자리 정보를 보다 쉽고 빠르게 확인할 수 있도록 지도 기반 서비스를 확대했다"며 "앞으로도 일자리맵을 지속해서 고도화하고 타 지자체 및 공공기관, 일자리센터 등과 연계·개방해 국민 누구나 편리하게 이용할 수 있는 생활 밀착형 일자리 서비스로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com