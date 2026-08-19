취약계층·농어촌 고교생 12만명에 유료 AI 서비스 지원

AI 핵심 요약beta
- 교육부와 한국장학재단이 19일 AI 온이음 사업을 추진했다.
- 취약계층·농어촌 고교생 12만명에 AI 서비스와 교육을 준다.
- 20일부터 28일까지 신청받고 9월부터 제공한다.
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AI 윤리교육 먼저 이수해야 이용…금칙어 차단 안전장치도
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부와 한국장학재단은 취약계층과 농어촌 지역 고등학생 12만명에게 유료 인공지능(AI) 서비스와 AI 교육 프로그램을 제공하는 '2026년 AI 온이음 사업'을 신규 추진한다고 19일 밝혔다.
사업은 학생의 경제적 여건이나 거주 지역에 따라 AI 활용 경험에 차이가 발생하고 이것이 학업과 AI 역량 격차로 이어지는 것을 막기 위해 추가경정예산을 활용해 마련됐다.
우선 교육급여 대상자와 시도교육청 교육복지우선지원사업 대상 학생 등 취약계층 고등학생을 '유형1'로 선정해 지원한다. 참여를 원하는 학생은 학교 담당 교사에게 신청서를 내면 된다. 학교가 학생 수요를 취합해 한국장학재단에 신청하면 계정 발급 절차 등을 거쳐 유료형 AI 서비스를 이용할 수 있다.
'유형2'는 읍·면 지역 등 농어촌 소재 고등학교다. 유형1 지원 이후 순차적으로 선정하며 참여 학교가 한국장학재단에 신청하는 방식이다. 선정된 학교에서는 전교생에게 AI 서비스와 교육 프로그램을 제공한다. 유형1과 유형2 모두 신청 기간은 20일부터 28일까지다.
교육부는 총 12만명을 대상으로 다양한 생성형 AI 서비스를 사용할 수 있도록 지원한다. 청소년에게 적합한 비속어 필터링 등 교육적 안전장치가 적용된 여러 거대언어모델(LLM) 기반 서비스를 연계해 제공할 계획이다.
AI 사용법뿐 아니라 올바른 활용을 위한 교육도 병행한다. 학생들은 AI·윤리 리터러시 사전 교육을 의무적으로 이수해야 AI 서비스를 사용할 수 있다. 이후 생성형 AI 기본 사용법과 프롬프트 작성법부터 실생활 활용까지 단계적으로 배우게 된다.
학생들의 변화를 살펴보기 위해 학기 종료 뒤에는 활용보고서를 받는다. 사업 참여 전과 참여 도중·이후 AI 리터러시 변화도 측정할 계획이다. 학생과 학교 선발은 8월 중 진행하고 서비스와 교육은 9월부터 제공할 예정이다.
최교진 교육부 장관은 "이제 인공지능(AI)은 학업과 업무 등 여러 분야에서 필수적인 도구로 활용되고 있다"며 "AI 서비스로 인한 학업과 AI 역량의 격차가 발생하지 않도록 학교 단계부터 지원해야 한다"고 말했다.
이어 "AI 온이음 사업을 통해 모든 학생이 AI 시대 속에서 살아갈 힘을 키우길 바란다"고 밝혔다.
jane94@newspim.com