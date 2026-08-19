문체부, 부산에서 '2026 글로벌 도핑 방지 청소년 캠프' 개최

AI 핵심 요약beta
- 문체부가 19일부터 22일까지 부산서 청소년 캠프를 연다
- 아시아 7개국 60명 참가해 도핑방지와 문화교류를 한다
- 참가자들은 클린 스포츠 서포터스로 위촉돼 가치 확산에 나선다
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부(장관 최휘영)는 한국도핑방지위원회(KADA, 위원장 양윤준), 부산광역시(시장 전재수)와 함께 8월 19일부터 22일까지 부산 국립부경대학교 대연캠퍼스에서 '2026 글로벌 도핑 방지 청소년 캠프(2026 Clean Sport Youth Camp)'를 개최한다.
이번 캠프는 2025년 아시아 최초로 부산에서 열린 '2025 세계도핑방지기구(WADA) 총회(이하 부산총회)'의 성공적인 개최를 기념하고, 부산총회의 유산을 바탕으로 '공정한 스포츠'라는 가치를 미래세대로 확산하기 위해 마련한 자리다. 캠프에는 우리나라 부산을 포함해 부탄과 캄보디아, 라오스, 몰디브, 스리랑카, 쿠웨이트 등 아시아 7개국에서 펜싱·수영·육상 등 다양한 종목의 청소년 선수와 지도자 총 60명이 참가한다. 캠프에서는 강의형·체험형 도핑 방지 교육과 전현직 선수 상담뿐만 아니라 부산 지역 관광과 '케이-팝' 춤 및 짧은 영상 콘텐츠(릴스) 제작 배우기 등 다양한 문화 교류 프로그램을 제공한다.
◆'깨끗한 스포츠'의 가치 직접 배우고 확산…원윤종·김동현 등 선수 위원 참여
캠프에 참가한 학생 선수들은 도핑 방지에 대한 강의를 듣고, 이동형 도핑관리실을 방문해 검사 절차와 선수의 책임을 현장에서 체험할 예정이다. 또한, 선수로서의 자긍심, 정정당당한 경쟁과 나 자신에 대한 존중을 담은 도핑 방지 메시지와 짧은 영상 콘텐츠도 제작한다. 그 결과물은 한국도핑방지위원회의 누리소통망(SNS)을 통해 공개하고 '좋아요'를 가장 많이 받은 팀에는 상을 수여할 계획이다.
특히 이번
캠프에서는 부산총회 당시 지역 학생들을 대상으로 큰 호응을 얻었던 전현직 국가대표 선수들의 상담을 아시아 학생 선수들에게 확대해 운영한다. 8월 22일에 '선수의 선택, 클린 스포츠의 가치'를 주제로 이야기 콘서트와 소규모 상담을 진행한다. 국제올림픽위원회(IOC)·세계도핑방지기구(WADA) 선수 위원으로 활동하고 있는 험프리 카양게(럭비, 케냐 국적), 원윤종(봅슬레이) 선수를 비롯해 한국도핑방지위원회 선수 위원으로 활동하고 있는 김나라(체조), 김동현(장애인역도/봅슬레이), 서정화(모굴스키), 홍석만(장애인육상, 전 국제패럴림픽위원회 위원) 선수가 참여해 진로, 자기관리, 부상 극복 등 경험을 공유할 예정이다.
◆참가 학생 선수 '클린 스포츠 서포터스'로 위촉, 캠프 이후에도 가치 확산
캠프의 마지막 순서로는 '클린 스포츠 서포터스 발대식'을 연다. 참가 학생 선수들을 '클린 스포츠 서포터즈'로 공식 위촉해 각자의 학교와 지역사회에서 도핑 방지의 중요성을 전하는 역할을 맡기고, 국적을 초월한 연대의 기반을 마련한다. 이를 통해 2025년 '부산선언'의 핵심 내용인 공정경쟁 가치 수호, 국가 간 협력 확대와 부산총회에서 확정한 '반도핑 규약(WADA Code)' 개정안의 주요 사항인 청소년 선수 보호 강화의 가치를 미래세대로 이어갈 계획이다.
강대금 문체부 체육협력관은 "이번 캠프는 아시아에서 최초로 열린 부산총회의 성공적인 유산을 이어가는 중요한 행사"라며, "문체부는 미래의 주역인 학생 선수들이 공정한 경쟁의 가치를 배우고 실천하며, 나아가 전 세계에 깨끗한 스포츠 문화를 확산하는 지도자로 성장할 수 있도록 적극 지원할 것"이라고 밝혔다.
jyyang@newspim.com