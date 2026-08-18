세종시 "임기수 회장, 고향사랑기부 누적 2000만원"

AI 핵심 요약beta
- 임기수 한국타이어 춘천판매 회장이 18일 세종시에 300만원을 기탁했다.
- 임 회장은 2023년부터 연 2회 고향사랑기부를 이어왔다.
- 누적 기부액은 2000만원으로 지역 나눔을 실천했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종 출향인 임기수 한국타이어 춘천판매㈜ 회장이 고향사랑기부로 지역발전 지원과 나눔 실천을 이어가고 있다.
세종시는 임 회장이 18일 고향사랑기부금 300만원을 기탁했다고 밝혔다.
임 회장은 2023년부터 매년 두 차례씩 고향사랑기부에 참여하며 꾸준히 고향사랑을 실천하고 있다. 이번 기부로 누적 기부액은 2000만원을 기록했다.
연기군 양화리 출생인 임 회장은 연양초등학교를 졸업하고 강원 춘천에 정착한 뒤에도 고향을 향한 나눔을 이어오고 있다.
특히 모교인 연양초에 장학금과 발전기금을 지속적으로 전달하는 등 지역사회 나눔에도 힘을 보태고 있다. 지난해에는 대한민국 인물대상 선정위원회가 주관한 '올해를 빛낸 인물 대상'을 수상하기도 했다.
조상호 시장은 "임기수 회장님께서 보내주신 고향을 향한 한결같은 마음은 우리 지역의 큰 자산"이라며 "기부자의 뜻이 지역발전으로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
한편 고향사랑기부금은 지역 취약계층 지원과 주민 복리 증진, 지역 현안 해결 등 시민 삶의 질 향상을 위한 공익사업에 활용된다.
vincent977@newspim.com