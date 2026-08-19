라인게임즈, BIC 2026에서 신작 3종 선공개

AI 핵심 요약beta
- 라인게임즈는 18일 BIC 2026서 신작 3종을 시연했다.
- 코드 엑시트·컴 투 마이 파티·A.S.S.를 공개했다.
- 이용자 피드백 반영해 스팀 출시를 추진했다.
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[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 라인게임즈는 최근 종료된 '부산인디커넥트페스티벌(BIC) 2026'에서 출시 예정 신작 3종을 시연했다고 18일 밝혔다.
올해 'BIC 2026'은 지난 14일부터 16일까지 3일간 부산 벡스코에서 개최됐으며, 4만명 이상의 오프라인 방문객을 확보했다. 라인게임즈는 경기콘텐츠진흥원과 서울경제진흥원, 스토브 등 행사 참가 기관 및 협업사를 통해 준비 중인 PC 신작 3종의 데모를 선보였다.
공개된 타이틀은 '코드 엑시트(CODE EXIT)'와 '컴 투 마이 파티(Come to my party!)', '어메이징 슬롯 서바이버(Amazing Slot Survivor, A.S.S.)'로, 행사 기간 현장을 찾은 관람객과 관계자들이 각 작품을 직접 체험했다.
개발사 'Phase 8 Studio'가 개발 중인 코드 엑시트는 AI가 점령한 도시를 복구한다는 설정의 SF 협동 호러 타이틀이다.
컴 투 마이 파티는 개발사 윤심상이 개발 중인 블랙코미디 비주얼노벨 타이틀로, 1990년대 말 국내 초등학교와 생활권을 배경으로 한다. 도트 그래픽을 활용한 캐릭터 디자인과 초등학생의 교우 및 가족 관계 등을 다룬 서사가 특징이다.
2인 개발자로 구성된 '투맨게임즈'의 데뷔작 어메이징 슬롯 서바이버는 로그라이크 서바이벌 장르 타이틀로, 게임 세상을 위협하는 광기의 적 '스포너'에 맞서 최후 생존까지 빠르게 전개되는 플레이가 특징이다.
라인게임즈는 이번 BIC 2026에서 수집된 다양한 이용자 피드백을 반영해 순차적으로 스팀 앞서 해보기(Early Access)와 정식 출시에 박차를 가한다는 목표다.
BIC 2026에서 선보인 신작 3종의 게임 정보는 각 타이틀별 스팀 및 스토브 공식 페이지에서 확인할 수 있다.
flurry327@newspim.com