포천시청소년재단 '청소년정책포럼 정책제안 공모전' 참가자 모집

AI 핵심 요약beta
- 포천시청소년재단이 18일 공모전을 모집했다.
- 9세~24세 청소년은 9월 24일까지 참여할 수 있다.
- 우수 8건은 10월 17일 포럼서 발표한다.
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[포천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 포천시청소년재단은 오는 9월 24일까지 '2026 포천시 청소년정책포럼 정책제안 공모전' 참가자를 모집한다고 18일 밝혔다.
시에 따르면 이번 공모전은 청소년이 직접 지역사회 문제를 발굴하고 해결 방안을 정책으로 제안하는 참여형 프로그램으로 청소년의 시각에서 도출된 정책 아이디어를 시정에 반영하고 청소년 정책참여 역량을 강화하기 위해 마련됐다.
포천시에 거주하거나 포천시를 생활권으로 하는 9세~24세 청소년 누구나 지원할 수 있으며 개인 또는 팀(최대 8명)으로 자유롭게 참여할 수 있다.
공모 주제는 포천시 청소년을 위한 정책 전반으로 교육·진로·문화·예술·복지·환경·교통·안전·디지털미디어 등 분야 제한 없이 정책 아이디어를 제안하면 된다.
참가를 희망하는 청소년은 포천시청소년교육문화센터 누리집 공지사항을 확인한 뒤 누리집 신청 또는 전자우편을 통해 접수하면 된다.
재단은 접수된 제안 가운데 8팀을 선정해 발표자료 작성법, 발표 화법 등 역량 강화 교육을 제공하고 선정된 제안은 포천시와 관계 기관의 검토를 거쳐 오는 10월 17일 열리는 청소년정책포럼 발표대회에서 자신이 제안한 정책을 직접 발표하게 된다고 밝혔다.
재단은 발표대회에서 우수 정책으로 선정된 8건에 대해 표창을 수여할 계획이다.
포천시청소년재단 관계자는 "청소년이 직접 지역의 문제를 고민하고 대안을 제시하는 과정 자체가 살아 있는 사회참여 교육"이라며 "청소년의 제안이 실제 정책으로 이어질 수 있도록 발표대회 이후에도 관계 부서와 함께 지속적으로 검토해 나가겠다"고 말했다.
한편 포천시청소년재단은 청소년참여위원회, 청소년정책포럼 등 청소년이 지역사회 정책 과정에 직접 참여할 수 있는 프로그램을 운영하고 있으며 자세한 사항은 포천시청소년교육문화센터로 문의하면 된다.
asj7376@newspim.com